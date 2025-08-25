Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Cinco tipos de medo', de Bruno Bini, vence Festival de Gramado

O longa também recebeu o prêmio de Melhor Roteiro, Montagem e Ator Coadjuvante, com Xamã

Estadão Conteúdo
fonte

O rapper Xamã como o personagem "Sapinho" (Ulisses Malta Jr.)

"Cinco Tipos de Medo", de Bruno Bini, recebeu o Kikito de melhor filme no 53.° Festival de Cinema de Gramado. Em cerimônia realizada no último sábado (23), o longa levou ainda outros três prêmios, de melhor roteiro, montagem e ator coadjuvante, para o rapper Xamã.

VEJA MAIS

image Bella Campos cita Dira Paes e deixa convite ao público de Belém para assistir ao novo longa
No longa 'Cinco Tipos de Medo', atriz vive Marlene, uma personagem marcada pela luta e pela esperança.

image Filhos adotivos de Miguel Falabella fazem rara aparição no Festival de Gramado

image ‘O Último Azul’ estreia na 53ª edição do Festival de Cinema de Gramado e destaca a Amazônia
O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 28 de agosto

O longa conta a história de Murilo (interpretado por João Vitor Silva), um músico internado por covid que acaba se envolvendo com a enfermeira Marlene (Bella Campos), presa a um relacionamento abusivo com o traficante Sapinho (Xamã). O rapper dedicou o prêmio à mãe e afirmou que sempre foi um sonho trabalhar com cinema. Ele agradeceu ao diretor pela primeira oportunidade de atuar em um filme.

O longa Papagaios, de Douglas Soares, levou os prêmios de melhor longa-metragem brasileiro pelo júri popular, melhor direção de arte, melhor desenho de som e melhor ator, para Gero Camilo.

, da diretora Laís Melo, foi outro destaque da edição deste ano do festival. O filme conquistou os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor longa-metragem brasileiro pelo júri da crítica.

Malu Galli venceu o Kikito de melhor atriz, por Querido Mundo, dirigido por Miguel Falabella. Ela mandou um recado para o festival direto dos estúdios de gravação da novela Vale Tudo. A atriz se disse muito surpresa e agradeceu Falabella e a organização de Gramado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Festival de Gramado

Cinco tipos de medo

Bruno Bini

Xamã

Bella Campos
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

ENTREVISTA

Modelo paraense Carol Ribeiro fala sobre esclerose múltipla: "A vida não é só trabalho'

Modelo paraense conta como enfrentou os primeiros sintomas, o impacto do diagnóstico e as mudanças que fez na rotina após descobrir a doença neurológica

24.08.25 17h06

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

TORCIDA

Paraenses Nirah e Daniel Sobral iniciam hoje a jornada no 'Estrela da Casa'

O reality musical da Globo terá a dupla como representantes do Estado do Pará

25.08.25 8h00

CONHEÇA!

Professora universitária que ganhava R$ 20 mil por mês com conteúdo adulto é suspensa

“Ganho mais com conteúdo adulto que como professora”, justificou a docente, que é doutora em Biologia

21.08.25 16h17

MISTÉRIO

Espírito capturado em vídeo? Documentário ‘desvenda’ aparição de Cláudio Ronaldo em missa

Além de recriar a cena original com o mesmo ângulo de câmera, o cineasta responsável pelo documentário também entrevistou familiares de Cláudio e consultou especialista

31.10.24 7h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda