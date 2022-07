Relembre com quem Angélica já namorou

A ex-apresentadora Angélica foi um ícone de beleza no Brasil durante muitos anos. Atualmente casada com Luciano Huck, a artista já namorou com outras estrelas do mundo artístico antes de casar com o apresentador. Em participação no podcast "Quem pode, pod", com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a artista relembrou de seu ralacionamento com o César Filho, que foi seu primeiro namorado, durante os anos 80.

Confira a lista completa dos relacionamentos de Angélica:

César Filho

O namoro entre os dois foi divulgado na mídia quando Angélica completou a maioridade, devido a diferença de idade de 13 anos entre ambos. Entretanto, o relacionamento começou quando a ex-apresentadora tinha apenas 15 anos. A esposa de Huck revelou que foi com ele que ela perdeu a virgindade aos 17 anos. Os dois já eram noivos quando, após 7 anos, terminaram a união. “Ele era bem mais velho. Eu tinha 15 anos, e ele 28. Hoje isso não seria possível. Com 17 anos eu perdi a virgindade. Foi um namoro longo pela falta de namoro. Ele foi um super namorado. Aguentou uma situação ‘loucura’ porque não tinha tempo”, contou ela.

Angélica e César Filho (reprodução)

Márcio Garcia

Após alguns meses do rompimento com César, Angélica começou a namorar o ator Márcio Garcia. O relacionamento durou apenas três meses. Em 1998, Angélica participou do filme "Zoando na TV", onde contracenou com ele, já seu ex-namorado.

Angélica e Márcio Garcia (reprodução)

Maurício Mattar

A artista também namorou com um dos grandes galãs da década de 1990. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 1998. Na época do relacionamento, surgiram diversos boatos de traiçoes, porém ambos continuaram juntos até 2003.

Angélica e Maurício Mattar (reprodução)

Luiz Calainho

Na época do término do Mattar, Angélica começou a namorar o empresário. Nove meses depois, eles ficaram noivos, embora tenham terminado algum tempo depois. Na época, Luiz se pronunciou sobre o término e revelou que os dois não se viam mais. “Não foi nenhuma atitude dela ou minha. Não teve motivo específico. Prefiro manter isso entre nós dois”, disse ele. “A gente se falou pelo telefone, mas não nos vimos mais”, explicou.

Angélica e Luiz Calainho (reprodução)

Luciano Huck

Em 2004, Angélica e Luciano assumiram publicamente o relacionamento, e logo se tornaram noivos. No mesmo período, eles anunciaram a espera do primeiro filho, Joaquim, e se casaram em uma cerimônia luxuosa. Benício, o segundo filho, nasceu em 2007, enquanto Eva, em 2012.

Luciano Huck e Angélica (Arquivo TV Globo)

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)