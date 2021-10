Angélica grava clipe em homenagem a Huck; Assista

Fazia tempo que Angélica não se apresentava como cantora. A apresentadora escolheu a música de Rita Lee "Só Você" para homenagear Luciano Huck, com quem completou 17 anos de casamento. A loira gravou uma releitura do clássico acompanhada de videoclipe,que foi postado nmas redes sociais.

"Estou aqui gravando este presente surpresa para o Luciano. Na verdade, porque eu estou fazendo isso? Presentear este rapaz é muito difícil", disse Angélica. "Aniversário de casamento. Geralmente, a gente faz um jantar, dança, ouve música e gosta muito de cantar. Eu gosto muito de cantar. Ele também, mas não canta bem", frisou.

Angélica mostrou trechos da cerimônia de casamento com Luciano Huck e apareceu cantando. Ela acrescentou na legenda do post: "Esse dia me emociona. É o dia do amor e quero sempre poder comemorar com muita gratidão esse nosso encontro, Luciano. 17 anos de casados e aquela sensação de 'temos muito o que viver juntos ainda'. Amo nossa história, nossa vida... Te amo. Esse vídeo é todo seu porque: Sou Só De Você".

Huck repostou o vídeo e agradeceu na legenda: "E quando vc ganha de “aniversário de casamento” uma música que vc ama, cantada por quem vc ama? Este sou eu hoje! A vida é uma construção de memórias, e Rita Lee é a trilha sonora de muitos deste momentos lindos que vivemos juntos. Amo tanto que nem sei. Angélica, que venham os próximos 17 anos e os próximos e os próximos. Amor maior que eu".

O casal possui três filhos: Eva, Joaquim e Benício.