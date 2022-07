Fê Paes Leme revela que traiu o namorado com Rogério Flausino no casamento de Angélica

O podcast "Quem Pode, Pod", de Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank tem dado o que falar. Entre revelações dos convidados, as apresentadoras têm compartilhado histórias inéditas.

Foi a vez de Fê revelar coisas. Ela contou que viveu um affair com o cantor Rogério Flausino. A situação ocorreu durante o casamento de Angélica e Luciano Huck, em 2004. Na ocasião, a atriz estava namorando.

"Você falou dos seus 18 anos de casada. Eu fiquei noiva, mas quem pegou o buquê do seu casamento fui eu! O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país e, dentro desses 1.500 convidados, estava eu, nos meus 20 e poucos anos, recém-chegada ao Rio de Janeiro. Eu peguei e uma parte do buquê foi pra Ju Knust. Logo depois ela (Juliana) morou com alguém, ela casou. E tem outra coisa: eu peguei o buquê e o Rogério Flausino no seu casamento", disse a apresentadora.

Angélica confirmou o ocorrido e disse que conhecia essa história: "Eu não queria falar isso, porque achei que a gente não podia falar. Você é jovenzinha. O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim, aí chegaram e falaram: 'Você não vai acreditar, a FePa está pegando o Rogério Flausino no meio do camarim'. E eu falei: 'Jura?!', no meio do casamento eu já sabia de tudo".

O papo rolou solto sobre a cerimônia e Fê contou que, na época, vivia um relacionamento que não andava muito bem. "Eu dei furo para o meu videocast. Eu namorada, hein?! Na época do seu casamento! Acho que estava quase acabando, mas é isso, todo mundo aqui já deve ter sido corna e todo mundo já botou um chifre, gente!", comentou.

A artista não revelou a identidade do ex-namorado, e mandou um recado para o noivo, Victor Sampaio: "Não, aqui a gente fala tudo. Eu só pego as pessoas no auge. Amor, a gente está noivo, mas é passado".

Em fevereiro desde ano, Rogério Flausino comemorou aniversário de relacionamento ao lado na mulher, Ludmila Carvalho: "…Há 17 anos, 3 de fevereiro de 2005, eu comecei a namorar esta moça, em pleno Carnaval de Salvador… De lá pra cá nossas vidas tem se transformado um bocado. Juntos, viramos muitos: marido e mulher, papai e mamãe, amigos, amantes, companheiros, confidentes, sonhadores, fugitivos, astronautas, viajantes, acrobatas-cintilantes, borboletas coloridas, cachoeiras de água limpa, luz do sol na caminhada, infinito-madrugada, djs do fim-do-mundo, garimpeiros de quintal, vigilantes das estrelas, e de outras vidas em geral. Nuuuu… quantos “nós 2” ainda seremos na real?!…”.