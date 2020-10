Luciano Huck e Angélica celebram 16 anos de casamento

Luciano Huck e Angélica usaram as redes sociais para trocar declarações de amor. Eles completam 16 anos de casamento nesta sexta-feira, 30. Huck postou fotos do casamento realizado em 2004. Os apresentadores se conheceram em 2003 e, hoje, possuem três filhos: Joaquim, Benicio e Eva.

“Esta foto registra a melhor escolha da minha vida; casar com ela. Lá se vão 16 anos, o mundo mudou e eu também. Para mim, a mulher mais incrível, sensata e sensível, inteligente e divertida, talentosa e equilibrada, e a gargalhada mais gostosa do planeta. Ela me faz tão bem, que me ajuda a tentar ser melhor hoje do que eu era ontem. Amor infinito”, escreveu ele na postagem do Instagram.

Enquanto Angélica postou foto atual com o marido numa praia à noite e em frente à uma fogueira. Ela escreveu: "Amar é confiar em alguém, estar ao lado de alguém, estar pronto a ouvir com o coração generoso por nenhuma outra razão que não o amor. Nosso encontro é especial, é lindo, é forte #16anos #gratidao. Te amo bravamente".

Para celebrar a data, o casal se hospedou no mesmo hotel de luxo em que o amor dos dois teve início, no Rio de Janeiro. Angélica mostrou a vista do lugar nos Stories. “Onde tudo começou”.