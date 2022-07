Angélica volta a falar de assédio que sofreu aos 15 anos: ‘Passando mão em mim’

Veterana na televisão brasileira, Angélica, de 48 anos de idade, já fazia sucesso aos 15, quando gravou o clipe do sucesso “Vou de Táxi”, em Paris, na França. Mas o momento traz recordações ruins para a apresentadora. Em entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod”, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a loira voltou a falar sobre o assédio que sofreu.

"Vários homens de 19 e 20 anos ficaram passando mão em mim, enquanto eu fazia umas fotos, e eu [fiquei] parada, falando para as pessoas: 'eles estão passando a mão em mim'", recordou.

"Eles [os agressores] eram franceses, não entendiam o que eu estava falando. Os fotógrafos também não eram brasileiros, e eu não sabia falar francês. Eu fiquei petrificada ali, vendida", lamentou Angélica.

Ela acrescentou que os episódios assim infelizmente são comuns no dia a dia das mulheres. "No ônibus acontece muito, as mulheres sofrem isso direto. Acho que a nossa função como mulheres, como influenciadores, o que for, é incentivar as pessoas a falarem porque a gente também tem as crianças aí. Elas têm que saber o que elas podem deixar, o que elas não podem", argumentou a esposa de Luciano Huck.

Angélica já havia falado do assunto em depoimento ao site "Mina Bem Estar". "Estava ali, sendo violentada por dois, três meninos, ninguém viu. Eu sabia e eu não tive reação nenhuma, não fiz nada", declarou na ocasião.