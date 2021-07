Pênis em foto de Angélica publicada por Huck assusta a web: ‘Grande e grosso’

O casal Angélica e Luciano Huck surpreendeu ao web ao publicar uma imagem que deveria ser conceitual, mas ganhou outra conotação. No sábado (10), o apresentador do “Caldeirão” fotografou a esposa em um cenário paradisíaco. Ao fazer uso do jogo de sombras, as imagens acabaram ganhando contornos curiosos.

Ao postar a imagem, Luciano escreveu "Recarregando" na legenda, mas os comentários logo mostraram que a foto teria outra percepção por parte dos mais engraçadinhos. Com as mãos cruzadas na frente do corpo, a imagem da silhueta da Angélica ficou um pouco masculina para alguns, que chegaram a ver o formato de um pênis no corpo da apresentadora.

VEJA:

Amigo de Luciano, Marco Luque chegou a brincar com a situação nos comentários da foto. "A mente do humorista acelera nessas horas", disse. "Essa foto não ficou legal não... Grosso e grande", escreveu um seguidor na postagem. "Essa foto não ficou boa não. Meu irmão tu fez de sacanagem só pode", brincou outro fã.