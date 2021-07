Gringas se chocam com tamanho do 'pacote' de Novinho, do 'De Férias com Ex'; veja

Matheus Crivella, mais conhecido como Novinho, fez uma participação no "Acapulco Shore", da MTV, e chocou as gringas por causa do tamanho do seu pênis. As informações são do O Dia.

"De repente deu até água na boca. Sabia que não estava enganada pelo tamanho do pacote", disse a participante Diana ao ver Novinho e ir correndo contar para outras amigas do reality.

As confinadas, então, pediram a Novinho para mostrar a parte íntima. "Ela me disse e eu quero comprovar", disse Fer. Novinho ficou nu na frente das participantes. "O do Chile (participante) é grande, mas o do Novinho é o dobro. O tamanho da sua escopeta em repouso é o mesmo da do Chile acordada", concluiu Fer.

"Beijos da ex", disse Sarah Fonseca. "Escopeta", pontuou Nakagima aos risos. O Brasil vai ganhar uma versão do Acapulco Shore neste ano. A MTV está gravando o "Rio Shore", no Rio de Janeiro (RJ).