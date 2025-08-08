Raquel Brito, irmã de Davi, afirma ter recebido convite para ser Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, viralizou nas redes sociais após afirmar que teria recebido um convite da TV Globo para atuar no remake da novela "Vale Tudo". A declaração foi feita durante participação no podcast “Pod Isso, Fofoquei?”, que foi ao ar na última quarta-feira (6).

Segundo Raquel, o convite seria para contracenar com Cauã Reymond, e seu papel envolveria participação em cenas centrais da trama. Ela, no entanto, afirmou que o projeto não foi adiante por "probleminhas" internos da emissora.

"Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que aí teve uns probleminhas deles lá, e aí acabou não indo", relatou a ex-participante de A Fazenda, gerando surpresa no estúdio.

"Eu estaria no meio deles [do elenco], na cena. Com aquele Cauã Reymond, né?", completou Raquel.

Após a entrevista viralizar, a fala de Raquel Brito gerou uma onda de comentários irônicos nas redes sociais. Internautas colocaram em dúvida a veracidade do suposto convite, principalmente pelo fato de ela não ter experiência como atriz.

"Raquel Brito é irmã do Davi ou do Naldo Benny? Protagonista de novela grande pra quem nunca atuou e é só irmã de ex-BBB? Menos, gata", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outros comentários foram ainda mais diretos: “Tá aprendendo a mentir com o irmão, né!?” e “Naldo dando aula, dá nisso kkkkkk”.