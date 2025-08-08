Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Raquel Brito, irmã de Davi, afirma ter recebido convite para ser Maria de Fátima em 'Vale Tudo'

Internautas duvidaram da história e ela virou piada: 'Raquel Brito é irmã do Davi ou do Naldo Benny?'

Hannah Franco
fonte

Raquel Brito surpreende ao contar que quase entrou para elenco de novela da Globo. (Foto/Redes sociais)

Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, viralizou nas redes sociais após afirmar que teria recebido um convite da TV Globo para atuar no remake da novela "Vale Tudo". A declaração foi feita durante participação no podcast “Pod Isso, Fofoquei?”, que foi ao ar na última quarta-feira (6).

Segundo Raquel, o convite seria para contracenar com Cauã Reymond, e seu papel envolveria participação em cenas centrais da trama. Ela, no entanto, afirmou que o projeto não foi adiante por "probleminhas" internos da emissora.

VEJA MAIS

image Raquel Brito está grávida? Entenda o caso envolvendo a irmã do campeão do BBB 24
Internautas associaram a saída da influenciadora de A Fazenda 16 à gravidez

image Vídeos de Raquel Brito coçando as partes íntimas em reality chama atenção; veja
Influenciadora já foi flagrada diversas vezes na mesma situação.

"Chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu acertei. Só que aí teve uns probleminhas deles lá, e aí acabou não indo", relatou a ex-participante de A Fazenda, gerando surpresa no estúdio.

 "Eu estaria no meio deles [do elenco], na cena. Com aquele Cauã Reymond, né?", completou Raquel.

Após a entrevista viralizar, a fala de Raquel Brito gerou uma onda de comentários irônicos nas redes sociais. Internautas colocaram em dúvida a veracidade do suposto convite, principalmente pelo fato de ela não ter experiência como atriz.

"Raquel Brito é irmã do Davi ou do Naldo Benny? Protagonista de novela grande pra quem nunca atuou e é só irmã de ex-BBB? Menos, gata", escreveu um usuário no X (antigo Twitter).

Outros comentários foram ainda mais diretos: “Tá aprendendo a mentir com o irmão, né!?” e “Naldo dando aula, dá nisso kkkkkk”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Raquel Brito

davi brito

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

FORÇAS, MESTRE!

Mestre Damasceno está internado na UTI com pneumonia grave, informa perfil oficial

Comunicado pede boas energias e respeito à privacidade durante tratamento

08.08.25 19h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Pastora de Ludmilla fala sobre casamento da cantora com Brunna Gonçalves: 'Pecado'

Adriana Pereira, líder religiosa ligada à cantora, causou repercussão ao comentar sobre a união homoafetiva da artista com Brunna Gonçalves durante programa de TV

07.08.25 23h12

polêmica

Caso Kamylinha: Hytalo Santos tem perfil removido após vídeo de Felca sobre suposta exploração

Influenciador é investigado pelo Ministério Público por suposta exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais

08.08.25 16h18

DESPEDIDA

Luto no carimbó: Morre mestre Lourival Igarapé, aos 74 anos

Artista estava internado

08.08.25 8h59

DESPEDIDA

Compositor e cantor Arlindo Cruz morre no Rio de Janeiro aos 66 anos

Arlindo Cruz é um dos autores de samba mais gravados no Brasil, por nomes como Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Maria Rita

08.08.25 15h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda