Raquel Brito está grávida? Entenda o caso envolvendo a irmã do campeão do BBB 24

Rumores de que Raquel Brito está grávida vem viralizando nas redes sociais nos últimos dias após Flora Cruz postar uma foto de alguns ex-peões nos stories do Instagram. No X, antigo Twitter, a especulação foi um dos assuntos que repercutiu entre os internautas, associando até a saída da irmã de Davi de "A Fazenda", reality show da TV Record.

“A Raquel Brito está grávida kkkk. Agora faz sentido ela ter passado mal na Fazenda e ter sido retirada ”, afirmou um. “Raquel Brito grávida … Por isso que ela saiu do programa, aí abafaram e fingiram que ela tava doente… Ela deve ter passado mal porque estava grávida e as provas lá são pesadas”, apontou outro. “Se a Raquel Brito está grávida, pela barriga deve estar com, no mínimo, 5 meses. As contas não fecham… Ela teria que estar grávida já entre julho e agosto. Como que uma gravidez passou despercebida pela produção?”, indagou uma terceira.

À Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a assessoria de Raquel tirou as dúvidas sobre a especulação da gravidez. Em nota, a equipe da influenciadora se manifestou sobre o caso:

“Informamos que os rumores sobre uma possível gravidez de Raquel Brito não são verdadeiros”, afirmou o time da ex-peoa.

Foto de Raquel Brito que causou rumores (Foto/Redes sociais)

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)