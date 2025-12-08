Capa Jornal Amazônia
Rango de Feira encerra edição 2025 com celebração e reconhecimento aos sabores de Canaã dos Carajás

A cada edição, o evento se consolida como um espaço de reconhecimento para quem transforma ingredientes simples em experiências afetivas

O Liberal

A edição 2025 do Rango de FeiraCanaã dos Carajás chegou ao fim reafirmando seu propósito: valorizar a culinária popular, fortalecer os empreendedores locais e impulsionar o turismo gastronômico da cidade, destacando os sabores que fazem parte da memória afetiva e cultural da Amazônia. O encerramento, realizado neste sábado (6), reuniu centenas de pessoas entre a Feira do Produtor e a Praça de Alimentação, em um dia marcado por avaliações técnicas, apresentações culturais, sorteios e muita emoção. Nesta edição, Nelzila Farias, Luciene Maria, Vana Paixão, Ilza Silva Corrêa, Adriana Conceição, Lilian Barone e Maria Terezinha foram os grandes destaques do concurso, levando para casa os sete primeiros lugares da competição gastronômica.

A cada edição, o evento se consolida como um espaço de reconhecimento para quem transforma ingredientes simples em experiências afetivas e gastronômicas. A cerimônia de premiação deste ano não foi diferente — trouxe histórias, brilho nos olhos e a consagração dos pratos que conquistaram jurados e público.

Os vencedores da edição 2025

Entre os 22 boxes participantes, sete pratos se destacaram e subiram ao pódio com criações que exaltam o território, a cultura alimentar e a criatividade dos feirantes. O resultado final consagrou:

1º lugar – Pastel COP 30 (jambu, tucupi e filé de pirarucu) BOX 15 – Praça de Alimentação Nelzila Farias
2º lugar – Açaí com peixe frito BOX 07 – Praça de Alimentação Luciene Maria
3º lugar – Mariscada da Vana (arroz, mariscos e frutos do mar) BOX 29 – Praça de Alimentação Vana Paixão – Delícias da Vana
4º lugar – Peixe com purê de banana da terra BOX 18 – Feira do Produtor Ilza Silva Corrêa – Tempero da Casa
5º lugar – Pastel de bacon com abacaxi e requeijão BOX 32 – Praça de Alimentação Adriana Conceição – Bom Pastel
6º lugar – X-Mazaropé BOX 17 – Praça de Alimentação Lilian Barone – Dona Barone
7º lugar – Escabeche de tucunaré BOX 03 – Feira do Produtor Maria Terezinha – Restaurante Comida Caseira da Irmã Terezinhar

Programação une cultura, técnica e participação popular

A manhã começou na Feira do Produtor, com DJ Chuy animando o público e a solenidade de abertura reunindo instituições patrocinadoras, Vale, e parceiras como a Prefeitura de Canaã dos Carajás, ACIACCA, Sebrae, Usina da Paz e Casa de Cultura da Juventude Kayapó. A mesa de jurados foi composta por representantes do Grupo Correio, Usina da Paz, Vale, Hotel Palmares, SEMDEC e FUNCEL.

Em seguida, foram iniciadas as avaliações técnicas, com jurados analisando sabor, criatividade, identidade amazônica e execução dos pratos.
À tarde, a programação seguiu na Praça de Alimentação com as atrações culturais da FUNCEL, que apresentaram danças populares e performances artísticas, além da etapa final de julgamento.

A votação popular também movimentou moradores durante toda a edição. Todos os votos válidos participaram do sorteio de uma bicicleta realizado ao vivo no encerramento.

Celebração encerra com show

Para fechar o dia, o público foi presenteado com o show com atrações da Funcel valorizando tradição e artistas locais, levando música para a Praça de Alimentação e encerrando com festa a edição 2025 do projeto.

Sobre o Rango de Feira

O Rango de Feira fortalece a gastronomia de feira como patrimônio cultural, social e afetivo. O projeto conecta geração de renda, turismo, identidade amazônica e formação cultural por meio de concurso gastronômico, ações culturais, produção audiovisual e a Revista Rango de Feira, que registra e homenageia as trajetórias dos participantes e será lançada em breve.

Realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o projeto conta com patrocínio do Instituto Cultural Vale e apoio institucional de diversas organizações locais.

