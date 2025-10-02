Capa Jornal Amazônia
CineEscola inicia programação de outubro na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Projeto contemplado pelo edital Casa Aberta Amazônia Paraense promove oficinas de audiovisual para estudantes de Canaã dos Carajás

O Liberal
fonte

O projeto leva oficinas de audiovisual para estudantes do 9º ano das escolas públicas do município de Canaã dos Carajás ()

Com foco em arte e educação, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás já iniciou suas programações do mês de outubro, com a estreia do Projeto CineEscola Babaçu, iniciativa contemplada pelo Edital Casa Aberta Amazônia Paraense. Realizado em parceria com a produtora Babaçu Cultural, o projeto leva oficinas de audiovisual para estudantes do 9º ano das escolas públicas do município, oferecendo três dias de imersão em cada turma, com noções básicas de roteiro, filmagem e produção. A primeira etapa da iniciativa iniciou nesta quarta-feira (01) e prossegue nesta quinta-feira (02) e na próxima terça-feira, 7 de outubro, na Escola Luís Carlos Prestes, das 7h às 11h.

Além de assistir a produções criadas por outros jovens, os participantes terão a oportunidade de produzir um mini-metragem, que será exibido em evento aberto à comunidade.

A atividade tem como objetivo incentivar a produção cultural nas escolas, fortalecer o protagonismo juvenil e despertar nos estudantes o interesse pelo audiovisual como possibilidade de carreira profissional em Canaã dos Carajás.

“O projeto do CineEscola mostra a importância dos equipamentos culturais e instituições museais executarem ações extramuros, fortalecendo o vínculo com os territórios e comunidades. Além disso, é uma oportunidade de fortalecer o viés educativo dentro de atividades artísticas, contribuindo para a transformação social”, pontua Gabriela Sobral, coordenadora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

As oficinas vão reunir turmas de até 20 alunos em experiências práticas e criativas que conectam educação, tecnologia e expressão artística. Assim como essa atividade, as demais ações de outubro na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás unem formação, arte, cinema e celebração da identidade cultural do território.

A programação valoriza a participação da comunidade, a difusão da cultura amazônica e o fortalecimento da juventude como agente transformador.

Serviço:
Projeto CineEscola Babaçu
Oficinas de audiovisual
1, 2 e 7 de outubro – Escola Luís Carlos Prestes, das 7h às 11h
3 e 6 de outubro – Escola Ronilton Aridal, das 13h às 15h15
8 de outubro – Escola Ronilton Aridal, das 10h30 às 15h15

Palavras-chave

Cineescola

CanaadosCarajas
Cultura
