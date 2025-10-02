CineEscola inicia programação de outubro na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Com foco em arte e educação, a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás já iniciou suas programações do mês de outubro, com a estreia do Projeto CineEscola Babaçu, iniciativa contemplada pelo Edital Casa Aberta Amazônia Paraense. Realizado em parceria com a produtora Babaçu Cultural, o projeto leva oficinas de audiovisual para estudantes do 9º ano das escolas públicas do município, oferecendo três dias de imersão em cada turma, com noções básicas de roteiro, filmagem e produção. A primeira etapa da iniciativa iniciou nesta quarta-feira (01) e prossegue nesta quinta-feira (02) e na próxima terça-feira, 7 de outubro, na Escola Luís Carlos Prestes, das 7h às 11h.

Além de assistir a produções criadas por outros jovens, os participantes terão a oportunidade de produzir um mini-metragem, que será exibido em evento aberto à comunidade.

A atividade tem como objetivo incentivar a produção cultural nas escolas, fortalecer o protagonismo juvenil e despertar nos estudantes o interesse pelo audiovisual como possibilidade de carreira profissional em Canaã dos Carajás.

“O projeto do CineEscola mostra a importância dos equipamentos culturais e instituições museais executarem ações extramuros, fortalecendo o vínculo com os territórios e comunidades. Além disso, é uma oportunidade de fortalecer o viés educativo dentro de atividades artísticas, contribuindo para a transformação social”, pontua Gabriela Sobral, coordenadora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás.

As oficinas vão reunir turmas de até 20 alunos em experiências práticas e criativas que conectam educação, tecnologia e expressão artística. Assim como essa atividade, as demais ações de outubro na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás unem formação, arte, cinema e celebração da identidade cultural do território.

A programação valoriza a participação da comunidade, a difusão da cultura amazônica e o fortalecimento da juventude como agente transformador.

Serviço:

Projeto CineEscola Babaçu

Oficinas de audiovisual

1, 2 e 7 de outubro – Escola Luís Carlos Prestes, das 7h às 11h

3 e 6 de outubro – Escola Ronilton Aridal, das 13h às 15h15

8 de outubro – Escola Ronilton Aridal, das 10h30 às 15h15