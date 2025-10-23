Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Audição pública celebra oficinas de música amazônida em Canaã dos Carajás nesta quinta (23)

A partir das 19h, público irá conferir o resultado das oficinas de percussão e flauta promovidas pela Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, como parte de valorização e expansão da cultura popular da Amazônia

Eduardo Rocha
fonte

Professores Felipe Ricardo (sopro) e Rafael Barros (percussão): música amazônica para todos (Foto: Divulgação)

A cultura vive por meio do compartilhamento de saberes, e, a partir desse princípio, o público vai poder conferir, a partir das 19h desta quinta-feira (23), o resultado das oficinas de percussão e flauta organizadas pelao Casa da Cultura de Canaã dos Carajás. As oficinas teóricas e práticas foram ministradas, de terça-feira (21) até hoje (23), por músicos integrantes do Baile do Mestre Cupijó e se inserem no Ciclo Didático e Formativo / Música Popular Paraense, organizado pela Casa com foco em fortalecer e difundir a cultura popular amazônica por meio de práticas musicais, debates e reflexões sobre os ritmos regionais. A audição pública vai ocorrer na própria Casa da Cultura.

Na avaliação de Gabriela Sobral, diretora da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, é preciso desenvolver os aspectos identitários amazônicos dentro de sala de aula para fortalecê-los e valorizá-los. "Os nossos ciclos didáticos trazem o tema ‘Repertórios Amazônicos’ para dentro das salas de aula da Casa da Cultura. Com isso, nosso objetivo é expandir o conhecimento produzido neste território. Acreditamos que é importante a valorização de todas as expressões artísticas e também das nossas identidades amazônicas, muitas vezes, não valorizadas como fonte de produção de arte. Nossos alunos e professores, podem, dessa forma, ter acesso a conteúdos e práticas com artistas que estão trabalhando no mercado musical. Assim inovamos o ensino da arte educação", defende Gabriela.

A diretora também projeta os resultados práticos da ação. “Como resultado, podemos esperar a introdução do gênero música popular paraense no repertório aprendido pelos nossos alunos e também ensinado por professores e profissionais da música. Além disso, será realizado um show de culminância, no qual os participantes da masterclass irão mostrar os conteúdos aprendidos, unindo teoria e prática no ensino da arte-educação", ressalta.
 
JP Diniz, integrante do Baile do Mestre Cupijó e instrutor das oficinas, reflete sobre a necessidade de descentralizar o conhecimento. "Descentralizar o acesso é essencial para que a Amazônia fale de si mesma, com sua própria voz, seu ritmo e sua memória", afirma. "Durante muito tempo, o conhecimento sobre nossas expressões culturais foi concentrado em centros urbanos ou acadêmicos distantes da realidade amazônica. Levar formação, escuta e troca para cidades como Canaã dos Carajás é uma forma de devolver o protagonismo aos territórios que sustentam essa cultura. O Baile do Mestre Cupijó acredita que o saber não deve ficar restrito: ele precisa circular, vibrar, chegar onde a música pulsa com mais verdade. É assim que fortalecemos a identidade amazônica — criando pontes, e não fronteiras”, complementa JP Diniz.
 
Para Diniz, "cada oficina é uma semente: a gente planta, rega com afeto e escuta, e deixa florescer o que a Amazônia tem de mais bonito — sua diversidade e sua força coletiva".  O pocket show que encerra o ciclo, marcada para o dia 23 de outubro, promete ser um momento de celebração e demonstração prática do conhecimento adquirido, simbolizando a união entre a tradição musical paraense e sua transmissão para novas gerações.
 
Serviço:
Ciclo Didático e Formativo | Música Popular Paraense
Datas: 21, 22 e 23 de outubro
Show de culminância: 23/10, às 19h
Local: Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

casa da cultura de canaã dos carajás
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Natura Musical: Criação de aparelhagem, álbuns e turnês de artistas do Pará são contemplados

Na curadoria, a cantora paraense Raidol analisou os projetos inscritos do Pará, esteve entre os curadores.

23.10.25 8h00

ENCONTRO

Santarém recebe Junior Rostirola, autor do best-seller Café com Deus pai

O Pastor Sênior já vendeu mais de 10 milhões de exemplares de vários volumes do livro

22.10.25 14h28

EM NOVEMBRO

Festival Outros Nativos chega à 5ª edição com programação gratuita no Teatro Gasômetro, em Belém

Evento traz residência artística para artistas da Amazônia Legal, votação online e prêmios de até R$ 5 mil

22.10.25 8h00

FAMOSOS

Ator Allan Souza Lima publica fotos aproveitando a Ilha do Marajó: ‘Lavei a alma’

Ator do Dança dos Famosos esteve no estado para apoiar a campanha “Vozes pela Liberdade”

21.10.25 20h57

MAIS LIDAS EM CULTURA

SORTEIO

Quando vai ser o último sorteio do Global Citizen Festival? Saiba como garantir ingressos gratuitos

Veja como participar e tentar um par de ingressos para o festival que terá Anitta, Gilberto Gil e Chris Martin, do Coldplay

23.10.25 8h00

ATRAÇÃO INTERNACIONAL

Charlie Puth é confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia, em Belém

Além do cantor norte-americano, Alane Dias e Viviane Batidão também irão participar do festival; evento será realizado no Mangueirão, no dia 1º de novembro

23.10.25 9h00

CONHEÇA

Quem é Charlie Puth? Conheça o cantor internacional confirmado no Global Citizen Festival: Amazônia

Cantor norte-americano Charlie Puth é confirmado no festival, que acontece em 1º de novembro no Estádio do Mangueirão, em Belém

23.10.25 9h05

COMÉDIA E REFLEXÃO

Com humor ácido, Tiago Santineli retorna a Belém com espetáculo com novo solo, ‘Anticristo’

Comediante brasiliense mistura críticas sociais e experiências pessoais em nova apresentação

23.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda