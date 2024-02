Rainha das Rainhas 2024: candidatas visitam a Cia Cabanos, companhia de dança de Rolon Ho

A cada dia mais próximo do concurso, nesta segunda-feira (19), as treze candidatas do Rainha das Rainhas 2024 irão cumprir mais um evento da agenda oficial. Agora, o professor e coreógrafo, Rolon Ho, que assume a consultoria artística do evento, vai abrir as portas da sua escola de dança, a Cia Cabanos, para as candidatas. O dançarino diz que a visita promete ser um momento enriquecedor, onde as participantes poderão se preparar ainda mais para a competição.

Em 2024, Rolon Ho assume a consultoria artística da participantes do Rainha das Rainhas, e destaca a importância de sua vivência competitiva e sua trajetória como competidor para agregar valor às candidatas. Competidor nato, sua experiência inclui títulos em competições estaduais no Pará, bem como participações marcantes em eventos de renome nacional, como a ‘Copa do Mundo’ do Rio de Janeiro. Rolon também foi o campeão da Dança dos Famosos 2023, quadro do programa Domingão com Huck, da TV Globo. Ele tinha como dupla a atriz Priscila Fantin. Em 2022, ele também participou da competição ao lado de Jojo Todynho.

"Quanto mais você compete, mais adquire conhecimento. Nessas competições, estou sempre analisando de forma pontual, e assim conseguimos entender o comportamento dos competidores, o que nos agrada e o que não nos agrada. Isso faz total diferença na hora do julgamento. Então, vou trazer para elas dois olhares: um olhar de julgador, de jurado, e um olhar de competidor", afirma o coreógrafo. Ele enfatiza a necessidade de compreender não apenas o aspecto técnico da dança, mas também a integridade na conduta das participantes: “. Eu acredito muito também em agir sempre com integridade, isso é muito importante para mim. O vencedor é escolhido não apenas pela sua performance, mas também pelas suas atitudes".

Na preparação para a visita, Rolon já tem uma programação pré definida para receber as candidatas. Ele afirma que a visita vai buscar incentivar a manter o foco e confiança. "Trocar a dúvida pela segurança e confiança é fundamental. Repetir que você vai conseguir, repetir que você vai fazer uma boa apresentação, repetir que você já é uma vencedora. Isso parece ser clichê, mas não tem noção da força que é acreditar em si mesma na hora de uma apresentação. Então, acreditar nelas mesmas, fazer o que sabem. ", ressalta ele.

Como spoiler, o consultor artístico, deu uma prévia do que as representantes dos treze clubes paraenses irão viver durante a visita à Cia Cabanos. “Lá a gente vai passar todas as informações principais, fazer também algumas dinâmicas para que elas interajam entre si e se conheçam melhor. Além disso, vamos repassar as regras fundamentais do concurso da Rainha das Rainhas". Ele ressalta o entusiasmo para receber as concorrentes na sua 'casa': “Quero muito deixar elas super a vontade, fazer elas se sentirem em casa. Quero mostrar pra elas que a companhia é um lugar simples, mas que tem um significado muito importante pra mim e pra todos que querem aprender a dançar.

A expectativa do artista é que esse momento seja uma etapa fundamental para a preparação das concorrentes. “Vamos passar um roteiro para elas, para que cada coreógrafo possa montar uma estratégia para ter uma performance ainda melhor e mais segura, claro”, finalizou Rolon.