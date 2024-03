Rafa Kalimann assume namoro com Allan Souza Lima

Rafa Kalimann assumiu romance com o ator Allan Souza Lima. Através de uma publicação feita neste sábado (23) nas redes sociais, a atriz e apresentadora publicou uma série de imagens em que aparece assistindo ao ensaio e apresentação do ator, que protagoniza a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém (PE).

"E viver isso acompanhando você nesse processo está sendo ainda mais especial, uma admiração linda, entusiasmada pelas trocas que temos sobre Ele, admirando cada dia mais seu trabalho e sua arte, Allan, obrigada por representar com tanto respeito esse “personagem” que move nossa fé", escreveu ela.

E continuou: "Sei como isso está mexendo com você e que pra 'Ele' nada é por acaso, tudo é propósito. Se tiverem a oportunidade, venham assistir de perto, é indescritível! Eu me emociono de falar. Quem já veio vai saber do que estou falando".

Allan respondeu nos comentários: "O processo a caminho desse encontro tá sendo incrível. E feliz pelo nosso encontro! O resto é silêncio!".

O ator também republicou um story da atriz, onde aparece junto a apresentadora. Veja:

O ator também republicou um story da atriz (Instagram/ @allansouzalima)

Recentemente, os dois foram flagrados curtindo um barzinho com amigos, na zona sul do Rio de Janeiro.