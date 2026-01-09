Quem é Rafaella Jaqueira, participante do 'BBB 26'?

O Big Day começou na tarde desta sexta-feira, 9, e revelou os competidores da Casa de Vidro do Nordeste. Entre os quatro jogadores que disputarão uma vaga no reality show está Rafaella Jaqueira, terapeuta ocupacional e estudante de Medicina Veterinária.

No intervalo da programação da Globo, Tadeu Schmidt deu mais detalhe sobre a mulher de 29 anos que disputa a vaga feminina da Casa de Vidro do Nordeste com Maxiane Rodrigues. Rafaella nasceu e mora em Maceió, Alagoas.

Rafaella trabalhou em inúmeras áreas da saúde, atuando como técnica de enfermagem, instrumentadora cirúrgica e terapeuta. Atualmente, a sister atua com crianças no espectro autista e atende famílias carentes. Ela também está concluindo a faculdade de Medicina Veterinária.

Para Rafaella, sua trajetória profissional demonstra suas principais forças: curiosidade, dedicação e vontade de aprender. Ela também produz conteúdo para a internet, onde mostra o seu dia a dia como estudante. "Eu sou do povão", afirmou em comunicado divulgado à imprensa.

O BBB, então, é a oportunidade de uma vida. Impulsiva, intensa e sincera, Rafaella sonha com o prêmio do programa para conquistar sua independência, comprar uma casa e dar condições melhores para sua família. Ela ainda garante que, durante o reality show, não terá medo de se posicionar e se posicionará sempre que for preciso. No Instagram, conta com 59 mil seguidores.