Quem é André Gonçalves da Fazenda 2023? Veja o perfil do peão

Entre os 18 participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, está o peão André Gonçalves. Ex-marido da atriz Danielle Winits, o participante também é conhecido na internet por outro reality show. Natural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, André Gonçalves Barbosa, de 48 anos, é um ator brasileiro. Nascida em 16 de novembro de 1975, André é do signo de Escorpião.

O artista participou de novelas como Vamp (1991), A Próxima Vítima (1995) – onde formou o primeiro casal LGBT bem aceito pelo público –, Salsa e Merengue (1996), Senhora do Destino (2004), Caminho das Índias (2009), Morde & Assopra (2011), Salve Jorge (2012) e, desde 2018, na série Impuros, da Star+.

VEJA MAIS

A Fazenda não é o primeiro reality que André participa. Em 2002, o ator integrou o time de participantes de "A Casa dos Artistas 2", ficando em terceiro lugar na disputa com outras 15 pessoas.

Prisão

O ator se envolveu envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas, frutos de relacionamentos anteriores. Em 2022, ele chegou a enfrentar uma prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica por não pagar pensão à filha mais nova, Valentina, de 20 anos, fruto do ex-relacionamento com a jornalista Cynthia Benini.

André também é pai de Manuela, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, que também já moveu um processo contra o pai da jovem pelo mesmo motivo. O artista ainda tem um filho do meio, Pedro Arthur, de 21 anos, que teve com Myrian Rios.

Participação em "A Fazenda 2023"

Anunciado como uma das participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, Cezar publicou um vídeo de apresentação no Instagram mostrando um pouco de sua personalidade.

"Esse é o André Gonçalves! Muitos o conhecem por seu talento, charme e simpatia que foram adquiridos durante anos de carreira, onde ele distribuiu sua essência em vários papéis na televisão e na arte. Agora você terá a oportunidade de conhecê-lo melhor e mais de pertinho em “A Fazenda 15”. Ele esteve com vocês em diversas novelas e trabalhos, como Vamp, Alma Gêmea, Senhora do Destino, Caminho das índias, Salve Jorge, Jesus, Impuros e outras produções." inicia o ator na legenda do post.

Vocês se apaixonaram por diversos personagens durante esses anos, e agora vocês irão se encantar não só por um personagem, mas pelo André, como ser humano, pai, filho, artista e agora Peão de vocês! Nós Adms e família contamos com a ajuda e a compreensão de todos. Vem aí A Fazenda 15!", finaliza o artista na legenda da publicação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)