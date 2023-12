Quem é Cezar Black da Fazenda 2023? Veja o perfil do peão

Entre os 18 participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, está a peão Cezar Black, que já é conhecido na internet por outro reality show. Natural de Brasília, Distrito Federal, Cezar Black Bina Cruz, de 35 anos, é um enfermeiro brasileiro. Nascida em 24 de fevereiro de 1988, Cezar é do signo de Peixes.

O profissional da sáude ficou conhecido na mídia após sua participação no Big Brother Brasil 2023, onde foi décimo quarto eliminado. Cezar entrou no reality show como dupla da modelo Domitila Barros, com quem fez parte do Grupo Fundo do Mar - uma das "panelinhas" do reality.

Black foi o líder da quinta semana, mas não pôde desfrutar do poder do líder após ter sido escolhido para o castigo do monstro por Ricardo “Alface” Camargo e, na semana 8 e 12, foi o Anjo da semana. O enfermeiro enfrentou cinco paredões, sendo eliminado no último, onde recebeu 48,79% dos votos do público para sair.

Pai de pet

Cezar Black Rocco é "pai de pet" de um cachorro da raça pug, chamado Rocco. O enfermeiro sempre falava de sua relação próxima com o cachorro. Em um dos almoços do Anjo, o canino apareceu no vídeo da família e levou o ex-BBB as lágrimas. Relembre:

Participação em "A Fazenda 2023"

Anunciado como uma das participantes de "A Fazenda 15", edição de 2023, Cezar publicou um vídeo no Instagram mostrando um pouco de sua personalidade. "Como vocês já conheceram um poquinho aí, ao longo desses dias, sou divertido, sou um cara legal, um cara justo, um cara sincero", começou Black. "Tento não magoar ninguém, porém sou justo ao que eu sinto e ao que eu penso e não fico me sabonetanto na hora de me posicionar", finalizou o enfermeiro.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)