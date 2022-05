Que a força esteja com você! Conheça 10 curiosidades sobre o Star Wars Day

Que a força esteja com você! Hoje, 4 de maio, é celebrado o Dia de Star Wars, uma das franquias mais amadas de todos os tempos da história do cinema e que coleciona uma legião de fãs apaixonados em todas as partes do planeta. A data, no entanto, não tem relação com o lançamento da saga nos cinemas, mas tem origem em uma das frases mais famosas do filme: "Que a força esteja com você", ou, em inglês, “May the force be with you”. O trocadilho famoso deu início ao dia dedicado à franquia. Isso porque data de 4 de maio é escrita, em inglês, “May the fourth”, pronúncia semelhante à frase emblemática do filme, que acabou por dar um significado especial ao dia para os fãs de Star Wars.

Mas as "coincidências", curiosidades e mensagens escondidas não param por aí. Vem conferir 10 curiosidades sobre o Star Wars Day.



1. De acordo com American Film Institute (AFI) a frase “May the force be with you” é a 8ª mais famosa da história do cinema;

2. A produtora da saga, Lucasfilm, não foi a idealizadora do Star Wars day, mas acabou se rendendo à data após o movimento iniciado pelos fãs;

3. A referência à data foi usada pela primeira vez em 1979, no Reino Unido, quando Margaret Thatcher assumiu a função de primeira-ministra. Na ocasião, seu partido anunciou no jornal The London Evening News para parabenizá-la e desejar boa sorte. O anúncio dizia: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.”

4. Outro trocadilho com datas e nome foi feito no Episódio III “Revenge of the Sith” virou “Revenge of the Fifth” (celebrada em 5 de maio) ou “Revenge of the Sixth” (que usa o 6 de maio para comemorar). As homenagens são para os Sith e outros personagens maus da franquia.

5. A prefeitura de Los Angeles declarou oficialmente a data como Dia de Star Wars em 2007, quando o primeiro filme da saga completou 30 anos.

6. Em 2008, com o surgimento dos primeiros grupos do Facebook, o Dia de Star Wars ganhou mais adeptos e se fortaleceu. A frase “May the Fourth Be with You” passou a ser usada para celebrar o Dia de Luke Skywalker.

7. A primeira celebração foi feita em 2011, em Toronto, no Canadá. A ocasião contou com game show sobre a trilogia original, concurso de fantasias e exibição de filmes, paródias e remixes.

8. Desde 2013, pouco depois de a The Walt Disney Company comprar a Lucasfilm (e, por consequência, os direitos sobre Star Wars), a companhia passou a comemorar oficialmente a data.

9. A tripulação da expedição 45 da Estação Espacial Internacional posou para a foto oficial totalmente caracterizada de acordo com os personagens do título em 2015.

10. Há uma versão disco da música tema de Star Wars, que foi a mais tocada durante duas semanas em 1977.



