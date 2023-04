Quadrilhas juninas se preparam para a volta das apresentações no mês de junho em Belém

Com a aproximação do início das festas juninas, os preparativos para os festejos entram na fase final. Os grupos de quadrilha estão com as coreografias bem ensaiadas e na reta final dos preparativos para se apresentar ao público. É grande a expectativa dos brincantes pela volta dos arraiais, que mais uma vez poderão ser presenciais.

Na capital paraense, cerca de 40 grupos de quadrilha junina espalhados em todos os bairros e distritos, movimentam o público estimado de duas mil pessoas envolvidas na preparação, entre brincantes, coreógrafos, marcadores, costureiras, estilistas, aderecistas, sapateiros, além de pessoal de diretoria, produção e logística. Os grupos são registrados pela Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Entre os grupos, está a emblemática quadrilha “Sedução Ranchista”, promovida pelo Grêmio Recreativo Beneficente Jurunense “Rancho Não Posso Me Amofiná” e a expectativa é de um resultado final lindo e cheio de arte e criatividade. Segundo o presidente do Rancho, Sílvio Bahia, “nós temos no momento, 40 pessoas trabalhando na nossa quadrilha, 20 pares e nove diretores por trás das apresentações, nós iremos com vontade de mostrar um trabalho de êxito para nossa comunidade”.

Ainda de acordo com o presidente, os desafios para 2023 são inúmeros. “O material teve um aumento alto de preço, e cada ano que passa, as coisas estão mais caras e mais difíceis. Hoje, a quadra junina virou quase que uma empresa, os coreógrafos, estilistas são todos remunerados. Mas continuamos na luta em prol da nossa arte”, explicou.

Sílvio alega que o trabalho desenvolvido esse ano é sempre baseado na criatividade da comunidade. “Podem esperar de nós, como sempre, um trabalho forte, com a nossa identidade”. O presidente acredita que o principal desafio das quadrilhas em geral é a finalização do trabalho com pouco recurso financeiro. “Não temos tanto apoio, mas vamos conseguir. Estamos ensaiando seis vezes por semana, de segunda a sábado. E agora vamos começar também a ter ensaios no domingo. Nós estamos com um grupo muito bom de brincantes esse ano”, garantiu.

O presidente afirma que todos estão ansiosos pelo retorno. “Contamos com todos os nossos colaboradores para fazer uma quadrilha maravilhosa. Nosso trabalho está sendo feito com grandeza, harmonia e também competitividade”, concluiu. Um dos integrantes da quadrilha “Sedução Ranchista”, o empresário Viniccius Lobato, destacou que está sendo uma das melhores experiências de sua vida.

O empresário disse que é “um sonho realizado participar da ‘Sedução Ranchista’, pois sempre acompanhei as apresentações durante a quadra junina. Estar inserido no grupo que leva essa cultura ao povo do Pará, com tanta tradição, majestade e seriedade, me faz sentir privilegiado”, comemorou.

Viniccius destacou ainda que a quadrilha tem influenciado positivamente sua vida. “Com os ensaios, eu sinto todos os benefícios que a dança proporciona para o nosso corpo. Os ensaios fazem com que minha resistência aeróbica melhore, assim como a memorização, a consciência corporal e a autoestima”. O empresário afirma ainda que o público pode esperar como em todos os anos, “um grande espetáculo! Este ano viremos com uma energia maravilhosa”.

Sobre a apresentação, ele conta que as coreografias estão por conta do coreógrafo Augusto Alves. “A evolução vai ser diferenciada e, nossa trilha sonora exclusiva, foi composta por Tiago Lobato e PH, especialmente para a Sedução Ranchista!”, concluiu.

O cabelereiro Júnior Borges, integrante da quadrilha “Roceiros da Barão”, conta que a relação com a quadra junina é uma grande paixão. “Eu vivo a quadra junina desde os meus 15 anos. A minha família é envolvida na dança, inclusive temos uma quadrilha no interior em que sou o coreografo, é uma ligação muito forte. Eu me sinto mais alegre, mais disposto, é muito gostoso vestir a camisa e fazer novos amigos”, celebrou.

