Psy, cantor de Gangnam Style, está sendo investigado na Coreia do Sul; saiba o motivo

Autoridades sul-coreanas apuram questões envolvendo o astro do K-pop

Hannah Franco
fonte

Autoridades sul-coreanas investigam Psy, astro do K-pop; cantor se pronuncia. (Reprodução/YouTube)

O cantor sul-coreano Psy, conhecido mundialmente pelo hit Gangnam Style (2012), está sendo investigado pela polícia de Seul por suposta retirada irregular de medicamentos controlados. Segundo o jornal britânico The Sun, o artista teria recebido receitas de remédios como Xanax (para ansiedade) e Stilnox/Zolpidem (para insônia) sem comparecer às consultas exigidas por lei.

De acordo com as investigações, desde 2022 o artista teria utilizado intermediários, incluindo seu empresário, para retirar os medicamentos em farmácias, prática considerada ilegal pela Lei de Serviços Médicos da Coreia do Sul.

O caso veio à tona após uma denúncia anônima. A polícia apreendeu documentos em um hospital universitário, onde um médico também é investigado por suspeita de facilitar o processo. O profissional, no entanto, nega irregularidades e afirma que o atendimento ocorreu de forma remota.

A gravadora do cantor, P Nation, confirmou que terceiros retiraram os medicamentos em algumas ocasiões, mas negou que houvesse prescrição por procuração. A empresa destacou que Psy sofre de insônia crônica e que fez uso dos remédios dentro das orientações médicas.

Em nota oficial, o cantor admitiu falhas e classificou a situação como “um erro claro e negligência”. Psy também pediu desculpas ao público e aos fãs.

