Psica 2024: Boi Caprichoso faz história no festival ao descer do palco e interagir com o público

O Festival Psica 2024 foi palco de um momento inédito e histórico: pela primeira vez, o Boi Pavulagem se apresentou ao lado dos bois de Parintins, Garantido e Caprichoso. A união das três manifestações culturais ocorreu na abertura do festival, na última sexta-feira (13/12), no bairro da Cidade Velha, em Belém. Após a apresentação conjunta, o Boi Caprichoso protagonizou outro momento marcante ao descer do palco e interagir com o público. Cercado por fãs, o público registrou o momento e aproveitou para tietar o ícone cultural.

A programação do Psica segue intensa neste fim de semana, com os shows acontecendo no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão. O festival reúne mais de 50 atrações ao longo de três dias, destacando grandes nomes da música brasileira e paraense. Entre os artistas confirmados estão Luê, Jeff Moraes, DJ Meury, Thays Sodré, Samaúma, Azuliteral, Daniel ADR, Carabao e Manoel Cordeiro. Para participar dos dias restantes, é necessário apresentar o ingresso.

Entre os destaques do evento estão Liniker, vencedora do Grammy Latino e eleita Artista do Ano no Prêmio Multishow 2024, e Fafá de Belém, um ícone da música brasileira. O line-up também conta com João Gomes, Baianasystem, e as premiadas Viviane Batidão e Zaynara, além da rapper Duquesa, indicada ao BET Awards. A cantora Pabllo Vittar, reconhecida por sua forte conexão com a região Norte, também é presença confirmada, prometendo abrilhantar ainda mais o evento.