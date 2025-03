Projetos Culturais do Pará são selecionados pelo Instituto Cultural Vale via Lei Rouanet

O Instituto Cultural Vale selecionou 30 iniciativas paraenses para investir em 2025, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Dentre os projetos selecionados estão: festividades, música, dança, patrimônio imaterial e circulação, que chegarão em diferentes municípios e comunidades do estado do Pará. Com a seleção de projetos, tanto da capital como do interior, o cenário cultural paraense promete ser agitado por ações como a “Alma - Amazônia Legal Música e Arte”, “Festival Amazônia em Movimento”, “Toca Carajás”, entre outros.

Um dos projetos que estão dentro do pacote de 30 selecionados é o festival cultural “Talentos 18 Kilates”, que é coordenado pela pedagoga Francisca Zacarias, da comunidade de Serra Pelada, no município de Curionópolis, sudeste do Pará. “Foi um projeto construído a muitas mãos e é a realização pessoal de um sonho que vinha buscando há anos, de participar de um projeto que estimule nossa comunidade a desenvolver uma identidade cultural e a valorização dos talentos da nossa região, além de fomentar o empreendedorismo cultural”, comemorou a coordenadora.

Com o alto volume dos projetos patrocinados, o Instituto Cultural Vale chegou a ser considerado o maior investidor do setor privado do Brasil. Durante o período de 2020 a 2024, mais de 20 estados, incluindo o Distrito Federal, receberam o patrocínio para mais de 830 projetos, com recursos incentivados e próprios, além da promoção de quatro chamadas públicas. “Com nossa atuação, buscamos democratizar o acesso à arte, incentivar o fortalecimento da economia criativa e apoiar a diversidade de manifestações artísticas do Pará e de outros estados, entendendo a cultura como ferramenta para transformação social”, diz o diretor-presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto.

O Instituto Cultural Vale mantém, desde 2020, quatro museus e centros culturais, como a Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, no Pará. Além desse, os outros três são o Centro Cultural Vale Maranhão (MA), o Memorial Minas Gerais Vale (MG) e o Museu Vale (ES), que já realizaram mais de 30 editais regionais como forma de fortalecer a economia criativa, o desenvolvimento local e o fomento à arte e cultura dos territórios onde estão localizados. O quinto edital nacional lançado pelo instituto é uma parceria com o Ministério da Cultura, e já recebeu inscrições de projetos nas áreas de patrimônio imaterial, música, dança, festividades e circulação.

O ano de 2025 registrou um aumento no número de proponentes das regiões norte e nordeste em relação ao último edital lançado. Dessa forma, os projetos inscritos na região norte representam 27% do total e na região nordeste, 41%. Dentre os destaques, estão os temas de diversidade e inclusão, que ampliam significativamente a participação das Regiões Norte e Nordeste na Chamada Instituto Cultural Vale. De acordo com o Instituto, os aportes dos patrocínios selecionados na Chamada já foram efetuados. O site institutoculturalvale.org.br tem a lista completa dos projetos selecionados.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)