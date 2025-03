Buena Onda: rock do Pará rompe fronteiras e mostra sua voz em turnê nacional

O som questionador da sociedade por meio do rock em suas diversas vertentes faz parte da cena musical paraense e vai se integrar a outras vozes em uma grande turnê nacional, a partir desta quarta-feira (12), como parte do projeto Conexões Inspiradoras em Buenas Ondas, organizado pela produtora Xaninho Discos, sediada em Ananindeua. E quem vai colocar tudo na ordem ou desordem do dia é o cantor e compositor Elder Effe e o DJ Damasound, que partem em uma journey de sete shows com direito a abrir, no Brasil, três apresentações do Graveyard, grupo sueco referência mundial no gênero rock psicodélico, e Danko Jones, power trio do Canadá prestes a completar 30 anos de história no rock visceral.

O foco do Buena Onda é viabilizar a circulação de artistas, conectando-os com produtoras, selos, gravadoras, canais de imprensa musical e agências de booking, ou seja, gerar oportunidades e construir cases, ligando as novas e antigas gerações da música.

Em 2024, a Xaninho concretizou o primeiro case do projeto com a banda Baixo Calão, de Belém, com quatro shows no estado de São Paulo, abrindo para Npalm Death e Ratos de Porão. A parceria foi da produtora Scena Lab. A Xaninho Discos, como diz Ícaro Lima, o Kaká, gestor da empresa, viabiliza a turnê 2025 do Graveyard e Danko Jones pela América Latina: Argentina, México e Brasil.

Conexões ao vivo

Nesta quarta-feira (12), Elder Effe, Gabriel Thomaz (da banda Autoramas) e o DJ Damasound se apresentarão no festival Fenda, em Perdizes (SP), a partir das 20h. Na quinta (13), a partir das 22h, será vez de Elder Effe, DJ Damasound e Nosunny Dayz (RJ) fazerem o som no Audio Rebel, no Rio de Janeiro. Já na sexta-feira (14), das 18h em diante, no Agyto, no Rio de Janeiro, o público vai conferir os shows do Graveyard e Danko Jones e mais: de Elder Effe e DJ Damasound.

O sábado (15), no festival VIP Station, em São Paulo, a partir das 14h, vai reunir Graveyard, Danko Jones, Molho Negro, Bike, Camarones Osquestra (RN), Space Grease, Elder Effe, Naimaculada Hammerhead Blues e DJ Damasound. O domingo (16) não vai ficar atrás: o espaço Mister Rock, em Belo Horizonte (MG), vai receber a partir das 18h shows de Graveyard, Danko Jones, Elder Effe, Old Audrey´s Funeral e DJ Damasound.

No dia 20, em Curitiba (PR), o show do Mudhoney no Tork N Roll

terá como convidados especiais os paraenses Elder Effe e DJ Damasound. No dia 21, o show do Mudhoney, no Cine Jóia, será aberto por Apnea, Elder Effe e DJ Damasound.

Antenas

Com quase 30 anos de estrada e 86 composições lançadas, o castanhalense Elder Effe é um nome na cena musical alternativa paraense. Elder atua em vários estilos, como rock alternativo, folk rock (teve uma música na trilha do filme "Sai de Baixo", da Globo) e rock alternativo grunge. O cantor e compositor tem histórias com as bandas Suzana Flag, Ataque Fantasma e Johny Rockstar.

"A turnê Buena Onda vai ser minha primeira solo já nesse formato mais pesado e já com amadurecimento profissional, uma identidade sonora muito mais definida", declara Elder Effe. Na turnê, Elder vai divulgar seu mais novo single "Monstro". A canção faz parte do repertório do quarto álbum dele que vem sendo lançado em músicas separadas desde o ano passado e aborda o preconceito e intolerância sofridos por quem é "diferente" aos olhos de uma sociedade conservadora.

Marcelo Damaso, jornalista, produtor cultural e DJ é bem conhecido do público que gosta de música dentro e fora do Pará. Entre outras credenciais, Damaso/DJ Damasound está à frente do Festival Se Rasgum, anual em Belém, que revela talentos musicais em meio a uma sala de ritmos regionais e internacionais.

"As bandas Graveyard e Danko Jones já têm um público legal, consolidado, e aí a produtora Xaninho chamou o Elder Effe para fazer esse rolê e me chamou também como DJ. Então, eu vou fazer todas essas datas com eles, e, no final, conseguiu colocar a gente para abrir para o Mudhoney, uma lendária banda grunge dos anos 90, que saiu de Seattle e influenciou o Nirvana. É um projeto ousado, corajoso e muito importante que o Kaká está fazendo. Para colocar o rock paraense no roteiro", ressalta Damasound.

Esse DJ tem uma coleção de vinis e, na turnê, como adianta, vai tocar rock, punk e pós-punk. Ele atuará no começo, intervalo e final dos shows, com música em vinil.