Projeto Tecendo Sonhos promove atividades artísticas em escolas de Ananindeua; confira a programação

No próximo sábado (19), a Escola Estadual Francisco Paulo Mendes, em Ananindeua, será palco de um grande Sarau Cultural promovido pelo projeto Tecendo Sonhos. Com início às 9h, o evento promete levar ao público uma série de apresentações artísticas que incluem teatro, dança, música e muito mais, além de expor os resultados das oficinas realizadas com adolescentes da região.

O Tecendo Sonhos é uma iniciativa que visa a inclusão social de jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo formação artística e cultural em diversas áreas, como teatro, música, dança e artes visuais. O projeto é uma realização do Grupo de Teatro Palha e conta com o apoio da Lei Rouanet, do Fundo Nacional da Cultura e do Ministério da Cultura.

Durante o Sarau, o público poderá conferir o resultado das oficinas ministradas por artistas locais, com apresentações de teatro, incluindo o espetáculo “Tudo que não Invento é Falso”, inspirado nas poesias de Manoel de Barros. Além disso, haverá atuações de dança contemporânea, música com instrumentos recicláveis e a participação especial do Grupo Folhas de Papel, que promete arrancar risadas e encantamento com sua apresentação “Magia! Mistério!”.

Ainda no dia 19 de outubro, as atividades do projeto terão início também na Escola Estadual Nagib Matni, em Belém, levando a formação artística para mais jovens da região. A partir do dia 26 de outubro de 2024, a Escola Estadual Celso Malcher, também em Ananindeua, receberá o Tecendo Sonhos, expandindo ainda mais o alcance do projeto. O evento é gratuito e aberto ao público, sendo uma oportunidade para a comunidade prestigiar o talento dos jovens e a diversidade cultural da região. O Tecendo Sonhos reforça a importância da arte como ferramenta de transformação social e democratização do acesso à cultura.

Serviço:

Sarau Cultural - Projeto Tecendo Sonhos

Data: 19 de outubro de 2024

Horário: A partir das 9h

Local: Escola Estadual Francisco Paulo Mendes, Ananindeua (PA)

Entrada: Gratuita

Próximos eventos:

Escola Estadual Nagib Matni: Início das atividades em 19 de outubro de 2024

Escola Estadual Celso Malcher: A partir de 26 de outubro de 2024

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)