Programação cultural agita penúltima sexta-feira de outubro em Belém; confira

Com o gostinho de saudade do mês do “Natal dos paraenses”, o penúltimo #sextou de outubro chega com novidades. Entre elas, destacamos, no meio teatral, nesta sexta-feira (18), o espetáculo Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, com Arlete Salles e Edwin Luisi, no Teatro Margarida Schivasappa, às 18h. A obra também será apresentada no sábado (19).

Impossível falar de outubro sem mencionar o Círio. Complementando a lista de apresentações culturais, temos o Círio Musical, que acontece nesta sexta-feira, na Praça do Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), a partir das 20h. O evento ao ar livre e gratuito contará com a apresentação das bandas Vida e Cruz e Caju.

Teatro

Dando início, o espetáculo Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, protagonizado pelos atores Arlete Salles e Edwin Luisi. A peça será encenada no Teatro Margarida Schivasappa, às 18h, e conta a história de dois vizinhos de prédio que se detestam, mas, em meio a uma pandemia, são surpreendidos por um sentimento desconhecido e entendem que nunca é “tarde demais”. O texto original é assinado por Pedro Medina, neto de Arlete, em parceria com Alexandre Barbalho, filho da atriz, e a direção é de Amir Haddad. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e na bilheteria física do teatro nos dias das apresentações.

Arlete Salles retornará a Belém nesta sexta-feira (18) e relembrou sua relação especial com a cidade que marcou sua vida de diversas maneiras.

'Vou tomar tacacá, vou tomar os sorvetes maravilhosos que têm aí… Sempre que vou a Belém, é um retorno, né? É uma cidade que é um pouco minha. Eu tenho uma história, tenho memórias de Belém do Pará'

Círio 2024

O Círio Musical, que ocorre durante todo o mês de outubro, traz nesta penúltima sexta-feira as bandas Vida e Cruz e Caju, que darão continuidade à programação voltada ao Círio de Nazaré 2024. As apresentações acontecerão a partir das 20h, na Praça do Centro Arquitetônico de Nazaré, ao ar livre e gratuitamente.

Música

Ainda no campo musical, mas agora focando no MPB, a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE-PA), em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Pará, promoverá um bate-papo com Edson Lamarão sobre a história da música popular brasileira. O evento ocorrerá das 10h às 12h, no auditório da PGE, com a possibilidade de participação online. A entrada será aberta ao público.

Show comemorativo

Em comemoração aos 11 anos da banda Paquetá, conhecida pelo cover da banda Los Hermanos, será organizado um show no Studio Pub, na Rua Presidente Pernambuco, em Belém, a partir das 22h. Os ingressos estão disponíveis no Sympla. Para a banda, o objetivo do show é marcar mais um ano de trajetória com maestria.

‘Celebrar o legado musical que a banda Los hermanos deixou marcada nos seus fãs e na música brasileira, com muita alegria e energia pra se divertir e se emocionar. Sexta feira é o dia ideal para os fãs saírem de casa e aproveitarem melhor o final de semana com os amigos’

Tríade Paraense

No Teatro do SESI, no bairro do Marco, em Belém, às 20h, o show Trilogia - Ser do Norte, com Lucinha Bastos, Nilson Chaves e Mahrco Monteiro, trará sucessos que marcaram a carreira do trio e da região Norte.