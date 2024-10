Projeto 'New Age' de DJ Elison e Elison Jr. celebra três anos com festa especial no sábado (12)

O projeto musical "New Age", criado pelo DJ Elison em parceria com seu filho, DJ Elison Jr., celebra três anos de atuação no mercado em 2024. A iniciativa foi lançada em 2021, logo após o período de pandemia, como uma maneira de reinvenção para DJ Elison, que buscava continuar sua carreira e preservar seu legado na cena musical. Elison, conhecido por sua participação na aparelhagem Super Pop ao lado do irmão, DJ Juninho Pop, traz sua experiência e trajetória de décadas para o projeto.

Para comemorar o terceiro aniversário do "New Age", uma festa especial está programada para este sábado (12/10), em casa noturno no bairro do Parque Verde, em Belém. O evento promete uma mistura de músicas, que vão desde sucessos clássicos até lançamentos recentes.

"Queremos que todos se sintam conectados e tenham uma experiência memorável, então estamos preparando surpresas e momentos especiais ao longo da noite", comentou DJ Elison.

De acordo com DJ Elison, o sucesso do projeto foi alcançado com muito esforço e o apoio de amigos, familiares e da equipe envolvida. "São três anos de muitos desafios, um sonho realizado com muito sucesso e muita gratidão a todos os meus amigos e familiares e nossa equipe, que abraçou esse show com muita alegria e entusiasmo", afirmou.

O conceito do "New Age" inclui uma seleção musical cuidadosamente elaborada, que equilibra novidades e clássicos, sempre levando em consideração as tendências atuais e as preferências do público. DJ Elison destaca que o estilo marcante do projeto permanece presente. "As músicas são selecionadas minuciosamente de acordo com a atualidade e o gosto do público, claro que não deixando de tocar as 'Marcantes', que são a minha marca registrada", explicou.

Além disso, o projeto preza por oferecer qualidade e segurança em seus eventos, com um planejamento cuidadoso para receber todos os tipos de público. "O nosso evento é de qualidade e segurança, sempre muito bem elaborado para receber todas as classes sociais", acrescentou DJ Elison.