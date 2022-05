Em live, DJ Juninho Pop ‘abre o jogo’ e revela motivo de ‘recusa’ para tocar em ‘BBB’

Para entrar no clima verdadeiro do “sextou”, DJ Juninho, da aparelhagem Super Pop, foi o convidado para participar do “Live Camarote” realizado no Instagram do Grupo Liberal, nesta sexta-feira (27). Em um bate-papo descontraído e recheado de musicalidade, o DJ contou aos seguidores detalhes de sua festa de aniversário que vai ocorrer esse final de semana, em Belém, e sobre ter “recusado” a proposta de tocar no “Big Brother Brasil”.

Nascido e criado na aparelhagem, junto do irmão DJ Elison e do pai, o empresário Elias Carvalho, Juninho teve o importante papel de "criar" na identidade cultural do paraense o orgulho de ouvir tecnomelody, e também de apresentá-lo ao mundo. Não contente de tocar nas festas, o DJ também foi pioneiro em trazer ao público performances artísticas durante os shows. Assista:

“Sempre gostei muito do axé baiano e adorava ir ao [extinto] Pará Folia. Eu via a adrenalina do público. Quando eu ia para o Show do Pop não tinha a mesma coisa. Eu pensei: “Quero ver esse povo pular”. Teve um dia que nós estávamos tocando em um Clube da Cidade Nova e eu subi na aparelhagem, peguei o microfone e agitei falando: “Cadê a torcida do ‘Papão’?”, contou, revelando como surgiu a ideia de criar shows pirotécnicos no Super Pop.

DJ Juninho afirmou ter ficado muito satisfeito com a decisão de Anitta de ter escolhido a cidade de Belém, e também a aparelhagem Crocodilo Prime, para fazer parte do seu clipe, o que trouxe uma grande notoriedade para a cultura paraense. Mas, também faz críticas: “Fico um pouco triste porque [o melody] não é reconhecido pela nossa ‘Terra’”.

O que ainda pode “faltar” em reconhecido para a aparelhagem no Pará, fora do Estado, não falta. Isso porque, o DJ revelou que o Super Pop já foi convidado para tocar em uma festa do “Big Brother Brasil”, em 2012. Mas, a equipe teve que recusar o convite.

“Isso é uma história longa. [...] O convite foi feito ao meu pai e disse: “Não vou liberar os meninos, porque eles vão embora e eu vou perder meus filhos”. Ele entendeu que era a equipe do Super Pop inteira, que as carretas [com os equipamentos] não fossem aguentar a viagem. Mas, não, era só o Elison e o Juninho [em um mini show] dentro do programa”, explicou o DJ.

Aniversário do DJ Juninho

No sábado (28), DJ Juninho Pop vai comemorar o seu aniversário com uma grande festa no Espaço Náutico. Frente a aparelhagem Super Pop Live New Generation, ele recebe Manu Batidão, M Synck e aparelhagem New Age comandada por seu irmão Elison.

“Eu estou muito feliz mesmo por poder fazer essa festa no palco com os maiores artistas do mundo”, afirmou.

(Estagiário Amanda Martins, sob supervisão da Editora Web do OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)