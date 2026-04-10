Projeto leva exposição ‘Novos Olhares’ e oficinas gratuitas a Belém e Benevides

O projeto cultural 'Catarse – Expondo Ideia, idealizado pelo fotógrafo e arte-educador Everaldo Nascimento, integrante do quadro de fotojornalistas do Grupo Liberal, realiza ao longo do mês de abril uma programação gratuita voltada à difusão da fotografia em Belém e Benevides.

Contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, por meio do edital de fomento à circulação de projetos culturais do PNAB Pará, o projeto propõe ampliar o acesso à arte utilizando a fotografia como ferramenta de expressão. A proposta inclui o uso de celulares e técnicas alternativas, adaptadas à realidade dos participantes em cada espaço atendido.

A mostra “Novos Olhares” reúne registros produzidos por alunos das oficinas do próprio projeto, apresentando diferentes perspectivas sobre território, identidade e cotidiano a partir do olhar de jovens das periferias. Como parte das ações sociais, também são oferecidas oficinas práticas, pensadas de acordo com os recursos disponíveis em cada instituição.

Atividades

E a programação tem início neste sábado (11), na Casa Lar Aba Pai, localizada em Benevides, no bairro Médici. No espaço, a exposição será apresentada aos adolescentes acolhidos pela instituição, das 9h às 16h, com intervalo para almoço. Como atividade complementar, será realizada uma oficina de fotografia com abordagem lúdica, utilizando recursos como câmera obscura construída com caixas de papelão e experimentações com caixa de luz, considerando a ausência de acesso a celulares entre os participantes.

Em Belém, as atividades serão realizadas no PERNOH Pará, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho (MTP) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), executada pela ADRA, que atua na reinserção social de jovens e adultos em situação de risco. O espaço é localizado no bairro do Una. Já as iniciativas serão desenvolvidas entre os dias 13 e 22 de abril.

No local, além da exposição, serão realizadas oficinas de fotografia com celular nos dias 13, 15, 20 e 22. As inscrições ocorrem presencialmente.

A programação segue nos dias 23 e 24 de abril no Núcleo de Ação Comunitária, em Benevides (NAC), por meio do Projeto Social Acolhida. A exposição será apresentada aos usuários atendidos pela instituição, que desenvolve ações nas áreas educacional, social e cultural. Como contrapartida, também serão promovidas oficinas de fotografia com celular voltadas aos participantes.

O NAC atua há 35 anos no município de Benevides e atende atualmente cerca de 120 crianças e adolescentes.

Idealização

Segundo Everaldo, o projeto nasceu de uma experiência anterior, quando em 2023 conduziu uma ação semelhante com jovens do Aurá, uma área carente da região.

“Estava fazendo uma pauta no bairro de Ananindeua sobre o fechamento do lixão, quando vi uma jovem com uma criança no colo e começamos a conversar. Com as fotos, conseguimos fazer uma exposição no Hangar, até chegar no Rio de Janeiro, em Paraty. Foi ao estilo foto – varal”, relembrou.

Após um período afastado dessas atividades, ele decidiu retomar a iniciativa como parte de seu Trabalho de Conclusão de Curso na faculdade de Artes Visuais. “Queria usar a experiência no Aurá para o meu TCC da faculdade, entrando em contato com as pessoas de lá, mas não conseguia mais, então decidi fazer um projeto novo”, acrescentou.