Fotógrafo Everaldo Nascimento compartilha saberes na Vila Sapo do Cajueiro, em Mosqueiro

O projeto “Catarse – Olhares da Periferia”, do fotógrafo Everaldo Nascimento, contemplado pelo Edital PNAB 2025 (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), promove neste sábado, 21, uma programação especial na comunidade Vila Sapo do Cajueiro, em Mosqueiro. A iniciativa reúne a exposição fotográfica “Novos Olhares” e uma oficina gratuita de fotografia com celular voltada a jovens moradores da localidade.

A escolha da comunidade como cenário da ação cultural surgiu de uma relação construída a partir de experiências pessoais do artista com o território. “Conheci a comunidade através de uma amiga que me levou até lá para mostrar as belezas da região. Desde criança eu já passava pelo Cajueiro quando ia a Mosqueiro e, mesmo depois de adulto, costumava parar para comprar os peixes vendidos pelos pescadores, mas nunca havia entrado de fato na comunidade”, relata Everaldo Nascimento, que integra a equipe de fotojornalismo do Grupo Liberal.

Ao caminhar pela Vila Sapo do Cajueiro, o fotógrafo conta que foi impactado pela atmosfera do lugar. “Quando finalmente caminhei pelo local, fiquei impressionado com a tranquilidade e com a beleza da paisagem. A vista da comunidade para o rio é encantadora, e o cotidiano das famílias revela uma relação muito forte com o território e com a pesca artesanal”, afirma.

A partir dessa vivência, surgiu o desejo de desenvolver ações do projeto Catarse na comunidade. “Quando fui contemplado pelo edital PNAB Pará, vi a oportunidade de realizar a exposição no Cajueiro e, ao mesmo tempo, promover uma oficina de fotografia voltada aos jovens do local, aproximando arte, território e formação cultural”, destaca o fotógrafo.

A oficina de fotografia com celular será realizada no mesmo dia da exposição e terá caráter prático. Durante a atividade, os participantes terão contato com noções básicas como olhar fotográfico, enquadramento, uso da luz natural e construção de narrativas visuais. A escolha do celular como ferramenta busca democratizar o acesso à fotografia, utilizando um recurso já presente no cotidiano dos jovens.

Moradora da Vila Sapo do Cajueiro há 25 anos, Márcia Helena explica que a vila é uma comunidade pesqueira, em que a maioria dos jovens e adolescentes realizam trabalhos na atividade. “Na minha opinião, será muito bom receber o projeto, já que será uma novidade para eles”, elogia.

Mais do que ensinar aspectos técnicos, a iniciativa pretende incentivar os participantes a registrar o próprio território. A proposta é valorizar as paisagens, as pessoas e as dinâmicas da comunidade a partir de um olhar interno, fortalecendo a expressão, a criatividade e o reconhecimento da identidade local.

Com a exposição “Novos Olhares” e a realização da oficina, o projeto reafirma a fotografia como instrumento de memória, pertencimento e transformação social, promovendo o encontro entre arte, formação cultural e vivências comunitárias.

Serviço:

Exposição “Novos Olhares” e a oficina de fotografia com celular do projeto “Catarse – Olhares da Periferia”

Data: sábado, 21 de março

Local: Vila Sapo do Cajueiro, em Mosqueiro.

A programação é gratuita e voltada especialmente para jovens da comunidade.