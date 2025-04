Programação de Páscoa em Belém oferece oficinas temáticas gratuitas para crianças

A Páscoa em Belém promete ser repleta de diversão e alegria com uma programação especial voltada para crianças e suas famílias. Até o dia 20 de abril, os pequenos poderão participar gratuitamente de oficinas temáticas, educativas e lúdicas, além de aproveitar barracas de marcas renomadas, garantindo uma experiência única.

Voltadas para crianças de 4 a 12 anos, as oficinas acontecerão no Piso 3 de um shopping localizado no bairro do Reduto, em Belém. As atividades serão realizadas em sessões de 60 minutos, das 14h às 20h, sendo que a última turma inicia às 19h. As vagas são limitadas: às sextas-feiras, cada sessão comporta até 10 crianças; aos sábados e domingos, até 20 crianças por sessão.

Para participar, é necessário baixar o aplicativo do shopping, acessar o banner da campanha de Páscoa e realizar a inscrição.

"A programação é uma oportunidade única para as famílias se reunirem e criarem memórias inesquecíveis. Elaboramos uma agenda que alia diversão e aprendizado, além de oferecer produtos deliciosos para tornar esse momento ainda mais especial", destaca Thays Leitão, gerente de marketing do empreendimento.

Programação das Oficinas:

• 18/04: Mini Horta

• 19/04: Mini Horta

• 20/04: Pelúcia Chocolix

Serviço:

Páscoa Os Chocolix

Local: Boulevard Shopping (Av. Visconde de Souza Franco, 776)

Data: até 20 de abril

Barracas com venda de chocolate: de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 13h às 21h.

Oficinas: 14h às 20h (última sessão às 19h)

Faixa Etária: 4 a 12 anos

Inscrições: Pelo aplicativo do Boulevard Shopping Belém (disponível na loja de aplicativos do seu celular). A tolerância para atrasos é de até 5 minutos.