Com ovos de páscoa mais caros, empreendedoras inovam no cardápio para manter o lucro e os clientes

O custo do cacau, que é o principal ingrediente dos ovos de páscoa, disparou nos últimos meses, o que refletiu no aumento do preço dos chocolates. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a maioria dos produtos para a páscoa deste ano em Belém já contam com reajustes de mais de 20%, percentual que representa o dobro da inflação calculada para os últimos 12 meses.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Alimentação (Abia), o preço do cacau aumentou 189% no mercado internacional e isso foi impulsionado por colheitas ruins na África, que é responsável por 70% da produção global. Essas colheitas foram afetadas por mudanças climáticas na região, além do fenômeno El Niño e do avanço de pragas agrícolas, como o “broto inchado”.

Além disso, o setor cacaueiro opera há duas safras com déficit de produção. Em 2023-2024 esse déficit era de 200 mil toneladas, já em 2024-2025, ele aumentou para 700 mil. A consequência direta desses fatores, foi o encarecimento dos produtos à base de chocolate, inclusive aqui no Brasil. Nos 12 meses encerrados em fevereiro de 2025, o custo das barras e bombons, segundo o IPCA, subiu para 16,53%, e em algumas regiões do país, como no Rio de Janeiro, o aumento chegou a ser de 18,63%.

Confeiteiras paraenses lidam com a alta no preço da matéria-prima

Apesar do cenário desafiador, empreendedoras paraenses que trabalham com a produção artesanal de chocolate conseguiram adotar estratégias para lidar com a alta sem afastar os clientes. Roberta e Paula Soares são irmãs e trabalham há sete anos com a produção de ovos para a páscoa. Elas afirmam que a flutuação no preço do insumo impactou a preparação para este ano.

"O chocolate é a base dos nossos produtos, e com o preço da matéria-prima subindo tanto nos últimos meses, tivemos que reavaliar nossos gastos em todas as etapas, desde a compra de ingredientes até a embalagem”, relatou Roberta.

Para continuar no mercado sem grandes perdas, elas precisaram reajustar os preços dos ovos este ano. "Há anos tentamos manter os valores mais acessíveis, mas infelizmente esse ano foi inevitável o aumento. Mesmo assim, criamos alternativas para minimizar o impacto para o consumidor e oferecer opções em diferentes faixas de preço", disse Roberta.

Outra estratégia adotada pelas irmãs foi a reformulação do cardápio para incluir ovos menores e combinações com outros ingredientes, reduzindo a quantidade de chocolate sem perder o sabor.

“Nós temos o tablete, que leva uma quantidade menor de cacau, mas não deixa de ser muito gostoso. Temos também doces de 50 gramas, tem coelhinhos, vai ter outra novidade pela frente que a gente tá buscando, que é muito interessante e estamos só finalizando a ideia na nossa mente para lançar ela na rede”, afirmou Paula Soares.

Variação de tamanhos, sabores e preços. Clientes podem economizar e ainda aproveitar as delícias da páscoa (Thiago Gomes / O Liberal)

A estratégia de ofertar produtos menores também foi adotada por Luana Mendes, que trabalha há cinco anos com a fabricação de chocolates. "Esse ano o desafio está maior. Muitos clientes estão preocupados com os preços dos ovos tradicionais, então estamos apostando em versões menores e em kits que incluem outros doces para tornar os produtos mais acessíveis".

Luana também decidiu lançar promoções para atrair o público e garantir boas vendas na Páscoa. "Vamos fazer sorteios e promoções especiais para nossos clientes e estamos investindo em embalagens diferenciadas e personalizadas para diferentes orçamentos”, contou.

Expectativas para a páscoa de 2025

Apesar dos desafios, as irmãs Paula e Roberta, e a empreendedora Luana estão otimistas e acreditam que a páscoa continuará sendo um período forte para o mercado de chocolates artesanais.

"A expectativa sempre é de sucesso porque a Páscoa é uma data muito especial. Nos organizamos para tudo sair como planejado e preparamos novidades para atrair os clientes. Um dos lançamentos deste ano é o sabor COP 30, que promete ser um diferencial no nosso cardápio" conta Roberta.

Ovo COP 30 reúne os sabores de pistache, cupuaçu e castanha do Pará em uma mistura suave e deliciosa (Thiago Gomes / O Liberal)

Mesmo com os aumentos nos preços, a tradição de presentear com chocolates continua forte e os empreendedores seguem confiantes de que as adaptações feitas vão garantir boas vendas e manter a páscoa doce para seus clientes