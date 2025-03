Vaga de emprego temporário no Pará: Loja de varejo abre seleção com 6,5 mil vagas para a Páscoa

A Americanas está com oportunidades de emprego temporário abertas no Pará e em outras regiões do Brasil. A varejista anunciou a contratação de mais de 6,5 mil profissionais para reforçar suas lojas durante a Páscoa, o maior evento do semestre para a empresa. As vagas são voltadas para candidatos com 18 anos ou mais, ensino médio completo e perfil dinâmico e ágil. Além disso, há possibilidade de efetivação ao final do contrato.

Os selecionados irão atuar no atendimento ao cliente, operação de loja e caixa, organização dos produtos, montagem das tradicionais parreiras de ovos de chocolate e suporte na retirada e entrega de pedidos feitos pelo site e aplicativo da marca. Não é exigida experiência prévia.

“As contratações temporárias são fundamentais para garantirmos uma experiência de compra diferenciada para nossos mais de 45 milhões de clientes. Além disso, reforçamos nosso papel como uma das maiores empregadoras do Brasil, criando oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou a recolocação no mercado”, afirma Eduardo Noronha, vice-presidente de Gente & Gestão da Americanas.

Como se candidatar?

Os interessados podem se inscrever até o dia 28 de março por meio do site da empresa. O processo seletivo acontecerá de forma online e presencial. Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida e acesso ao Americanas Educa, plataforma de treinamento da companhia.

Além das vagas nas lojas, a empresa também reforçou sua operação logística, contratando 750 funcionários temporários para garantir o abastecimento de suas unidades antes da Páscoa.