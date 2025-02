Pensa em mudar de carreira? Mentora dá dicas de como fazer transição de forma estratégica

Com novas áreas ganhando destaque no mercado de trabalho, a transição de carreira tem se tornado comum. A mudança pode ser resultado de melhores oportunidades em determinados setores, insatisfação pessoal e profissional ou até busca por novos desafios. Porém, para tomar esse passo, o profissional deve refletir com cautela se está no momento de transformações e fazer um planejamento adequado, segundo a mentora de estratégia de carreiras Iza Reis.

Especialista em transição de carreira e recolocação profissional e vice-presidente do conselho da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seção Pará (ABRH-PA), ela afirma que os principais sinais de que uma transição de carreira pode ser necessária incluem a falta de motivação constante, sensação de estagnação, insatisfação recorrente com o ambiente ou as tarefas, desejo de explorar novas habilidades ou interesses e até impactos na saúde mental devido ao trabalho.

“Para avaliar se a mudança de área é a melhor decisão, a pessoa deve se questionar sobre suas âncoras de carreira (o que realmente importa para ela no trabalho), pesquisar o mercado, conversar com profissionais da área desejada e, se possível, testar a nova carreira por meio de projetos paralelos ou cursos. Além disso, é importante considerar os aspectos financeiros e a viabilidade da transição”, orienta.

Planejamento

Se planejar para tomar esse passo é essencial para qualquer profissional, segundo Iza, e isso pode garantir mais segurança e estrutura, porque ajuda a minimizar riscos, permite a aquisição das competências necessárias e possibilita a criação de uma rede de contatos antes mesmo da mudança acontecer.

Para a especialista em transição de carreira, os principais desafios incluem a necessidade de se qualificar para um novo mercado, a adaptação à nova realidade profissional, possíveis dificuldades financeiras durante a transição e a aceitação do mercado para alguém que está ingressando na área sem experiência prévia. “A autoestima e a confiança também podem ser impactadas, exigindo um trabalho de fortalecimento da identidade profissional”, diz.

Qualificação e contatos

Seja por meio de cursos online e presenciais, certificações, mentorias, participação em eventos da área e até mesmo voluntariado, o fato é que ter uma qualificação ajuda muito nesse processo, na opinião da mentora, até porque, dessa forma, o profissional terá experiência prática. Outra estratégia interessante é buscar projetos freelancer ou temporários, afirma.

Há também habilidades que são mais valorizadas por recrutadores, que incluem adaptabilidade, aprendizado contínuo, resolução de problemas, comunicação eficaz e inteligência emocional. Além disso, cada área tem suas competências técnicas específicas, que devem ser desenvolvidas para aumentar a empregabilidade.

O chamado networking, ou rede de contatos, pode ser um diferencial na transição de carreira, de acordo com a representante da ABRH-PA. “Ele é um dos principais facilitadores da transição de carreira, pois permite acesso a informações sobre o mercado, oportunidades ocultas e recomendações valiosas”, destaca.

Para usá-lo de forma estratégica, Iza indica participar de eventos e grupos da nova área; conectar-se e interagir com profissionais da área no LinkedIn; compartilhar conteúdos que demonstrem interesse e conhecimento sobre o setor; buscar mentores que possam orientar no processo; e informar amigos, ex-colegas e conhecidos sobre a mudança para que possam indicar oportunidades.

Barreiras

Dependendo da experiência que o profissional possui durante a transição de carreira, é possível que ele enfrente preconceito, pois algumas empresas priorizam candidatos com experiência consolidada na área. Porém, segundo a mentora de carreiras, esse cenário vem mudando à medida que o mercado valoriza a diversidade de experiências e habilidades transferíveis.

Para superar a barreira, o profissional deve demonstrar como sua experiência anterior agrega valor à nova área; desenvolver um discurso claro sobre sua motivação para a mudança; investir em formação e certificação para comprovar preparo; e usar o LinkedIn e entrevistas para destacar suas competências e diferenciais. “A forma como o profissional comunica sua mudança faz toda a diferença na aceitação do mercado”, enfatiza.

Ao elaborar um currículo ou utilizar a plataforma LinkedIn, Iza Reis afirma que o foco deve estar nas habilidades transferíveis e na conexão da experiência anterior com os desafios da nova área. Algumas estratégias eficazes incluem criar um resumo profissional estratégico, destacando a motivação e os diferenciais para a transição; e reestruturar a experiência profissional para evidenciar competências relevantes para a nova área.

Além disso, a pessoa deve incluir cursos, certificações e projetos que demonstrem preparo técnico; produzir conteúdos no LinkedIn sobre a nova área, reforçando o posicionamento profissional; ajustar palavras-chave, competências e termos que traduzam sua identidade no perfil para ser encontrado por recrutadores.