Transição de carreira exige autoconhecimento e rede de contatos forte; veja como se preparar

A transição de carreira pode ser um momento de muitos desafios. Após trabalhar durante anos em uma área, os profissionais que quiserem ingressar em outro mercado precisam ter certeza daquilo. É o que diz a mentora de carreira Vera Fidalgo, que tem formação em administração e também é desenvolvedora humana nas áreas pessoais e profissionais.

VEJA MAIS:

Antes de “se jogar” em uma nova profissão, segundo ela, é preciso avaliar o mercado. “A pessoa deve pensar em todas as tendências e os desafios que essa mudança de carreira vai trazer. Precisa ver quais são as competências e habilidades do cargo que gostaria de alcançar, em qual empresa quer trabalhar, se vai atuar com as inteligências artificiais, ou com inteligência emocional, enfim. O profissional tem que verificar como o mercado está se desenvolvendo”, orienta.

Ter insights do que fazer quando a insatisfação bate na porta é um dos grandes passos, de acordo com Vera. Por isso ela indica a busca por profissionais da área, como consultores, mentores, coaches e desenvolvedores humanos. Com essa ajuda, torna-se mais fácil para o trabalhador escolher o nicho do novo trabalho e saber por onde começar, seja com cursos ou experiências práticas.

Desafios

As dificuldades mais comuns ao mudar de carreira, na opinião da mentora, são a indecisão e o medo de mudar. “Às vezes as pessoas são indecisas porque ficam pensando ‘estou aqui confortável com o meu salário, mas eu não estou feliz, mas eu tenho uma estabilidade’ e ficam nesse ciclo, com medo do novo, de sair de uma carreira que já tem até 20 anos para algo totalmente novo”, conta, com base em sua experiência.

Mas é justamente a insatisfação no trabalho que faz a carreira ficar estagnada, segundo Vera. “Acho interessante perceber o que está te paralisando e sabotando para tomar decisões mais felizes dentro do que você quer. Está tudo dentro de você”, pontua. A especialista ainda ressalta que o autoconhecimento é fundamental para que os profissionais tomem as decisões corretas. Entre as principais estratégias está a rede de contatos - o chamado networking é outro ponto essencial para quem quer se destacar, seja em qual área for.

Publicitário vira chef

Por anos, Sebastião Netto, de 33 anos, trabalhou em sua área inicial de formação: publicidade e propaganda. Mas, decidiu deixar o emprego que tinha para apostar integralmente em outro segmento que já fazia parte da sua vida e carreira - a música. Durante dois anos, ele trabalhou única e exclusivamente com isso, até que, por uma questão de saúde e também pela pandemia da covid-19, precisou buscar outras inspirações no mercado.

Daí surgiu um novo amor. Cozinhar virou parte de sua rotina e ele decidiu fazer um curso de gastronomia. “Da ‘desistência’ da publicidade à entrada na gastronomia foram três anos. Lembro de chegar a um ponto de ver que a carreira na comunicação era insustentável para mim. Então saí do meu último emprego na área e nunca mais olhei para trás”, lembra.

Embora já soubesse cozinhar o básico, foi no isolamento social que Sebastião realmente começou a estudar e experimentar novos pratos. “Foram seis meses de muito aprendizado e pesquisa para entender que eu sentia uma segurança naquilo ali e me fazia bem, como a música faz até hoje”, conta. Ele entrou em uma faculdade de gastronomia e começou a trabalhar, e desde então vem conciliando duas carreiras, na cozinha e nos palcos.

Hoje, mais do que trabalhar com gastronomia, Sebastião é chef de cozinha em uma empresa que divide com a irmã e o cunhado. Para quem quer ingressar no mesmo mercado, a dica dele é estudar, sempre, e começar a trabalhar desde cedo. “Cola em quem tu vês como referência e não tem medo de trocar ideias mesmo”, orienta.

De bancária a empreendedora

Também no ramo de alimentação, Camila Ferraz, de 27 anos, tem dado seus primeiros passos no empreendedorismo. Ela trabalhou em um banco privado durante oito anos, mas, no primeiro semestre de 2023, criou coragem e inaugurou seu próprio negócio: um espaço de alimentação saudável que leva as iniciais de seu nome. Ele fica dentro de um centro de treinamento de atividades físicas como crossfit, musculação, corrida e bike.

O maior desafio, segundo a empresária, é o sentimento de medo. “Cresci e fui ensinada que sucesso era ter um emprego e se sustentar. É difícil largar tudo e empreender, começar um projeto do zero, com a sua ideia, e fazer com que as pessoas comprem isso”, comenta. A saída para vencer o medo foi confiar na psicóloga que frequentava, receber apoio de pessoas próximas e fazer mentoria com profissionais experientes do ramo.

Na fase de preparação, Camila precisou entender - e viver - o mercado. A empresária, além de consumir conteúdos sobre vida saudável e sobre o ecossistema financeiro que espera alcançar, transformou seu corpo, sua rotina e, principalmente, de sua família. E o maior conselho de Camila é se planejar. De acordo com ela, é impossível arriscar “no escuro”, de forma desorganizada. Após estudar por dois anos antes de investir no próprio negócio, a empresária entrou recentemente para a venda de produtos de treinos, como grips, camisas e cordas.

“Em termos físicos, é muito mais cansativo. O trabalho não termina quando vamos embora, ele continua nos finais de semana, e na mente até a hora de dormir. Tenho tido dificuldades com isso. Mas, em contrapartida, tudo isso se torna aceitável pois o propósito por trás é muito maior, primeiramente por ser um legado que pretendo deixar aos meus filhos, e depois porque acredito na ideia”, enfatiza a empreendedora. O próximo passo agora é um curso de psicologia que Camila pretende fazer em 2024, para agregar valor ao propósito do seu negócio.