Bragança vive Semana Santa histórica com fé, tradição e ações sociais

A cidade de Bragança vive uma Semana Santa histórica, marcada pela intensa manifestação da fé, a valorização das tradições locais e uma forte participação da cultura popular local. A programação, promovida pela Prefeitura Municipal, tem mobilizado a comunidade desde o último fim de semana e finalizará no Sábado de Aleluia com momentos de celebração entre os participantes presentes.

(Secom / Prefeitura de Bragança)

A abertura das celebrações ocorreu neste último domingo (13), na Praça do Perpétuo Socorro, reunindo inúmeros fiéis e espectadores para acompanhar a encenação da Paixão de Cristo. O espetáculo, apresentado pelo Grupo Rosto’Arte em parceria com a Pastoral da Juventude, emocionou o público presente.

Na segunda-feira(14) e terça-feira (15), a ação “Peixe na Mesa” atendeu cerca de 5 mil famílias em situação de vulnerabilidade, beneficiando a população de baixa renda, residente em comunidades rurais e cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os kits distribuídos incluíram pescado e produtos adquiridos através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), fortalecendo a assistência social e a produção local.

(Secom / Prefeitura de Bragança)

A movimentação econômica e a oferta de produtos frescos marcam esta quarta-feira (16) e quinta-feira (17) com a tradicional Feira do Produtor Bragantino. Realizada no Terminal de Embarque e Desembarque de Pescado a partir das 7h30, a feira proporcionará à população acesso a uma variedade de peixes frescos, verduras, frutas e hortaliças a preços acessíveis.

(Secom / Prefeitura de Bragança)

Na Sexta-feira Santa (18), a cidade receberá duas encenações da Paixão de Cristo. Às 19h, o Grupo Rosto’Arte e a Pastoral da Juventude se apresentarão na Paróquia São João Batista. Logo em seguida, às 19h30, a Companhia de Teatro e Dança Art levará à Orla do Rio Caeté o espetáculo “Eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!”, apresentando uma apresentação em um cenário natural.

O encerramento da programação acontecerá no Sábado de Aleluia (19) em celebração da cultura popular. O Museu da Marujada será palco da Oficina de Xote Bragantino a partir das 17h. A atividade, gratuita e aberta a todos, convida a comunidade a celebrar a tradição local através da dança.