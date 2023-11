Produtora Paula Lavigne diz que perdeu virgindade com Caetano Veloso aos 13 anos

Paula Lavigne, de 54 anos, foi sincera sobre o casamento de 40 anos com Caetano Veloso, de 81. Sendo uma das entrevistadas do terceiro episódio do programa "Angélica: 50 & tanto", que acaba de estrear no Globoplay, Lavigne conta que não faz mais sexo com o artista.

Segundo Paula, o casal deixou de fazer sexo, mas continuam a parceria e união. "O casamento tem que ter um projeto. Ele não se sustenta por si só. Saber se adequar, porque tem fases diferentes: como você vai superar aquela fase e ter uma nova fase, um novo projeto", disse.

No episódio que tem como tema "Mulheres", Angélica perguntou para Paula como é ser casada com Caetano Veloso. "Eu cito sempre a Giullieta Masina (atriz italiana que foi casada com Federico Fellini), que perguntaram para ela: 'como é ser casada com um gênio?'. E ela disse: 'É muito melhor que ser casada com um idiota'. É muito bom", respondeu Paula.

A produtora ainda recordou ter perdido a virgindade com o artista aos 13 anos. "Quando eu comecei a namorar o Caetano, eu era atriz também, e todo o assédio da imprensa em cima de mim era porque eu namorava ele. Aí eu resolvi ser sincera numa entrevista, contar histórias que ninguém mais conta, aí eu contei que eu tinha perdido a virgindade com ele aos 13 anos. Para mim, era uma história de amor", disse.

Segundo Levigne, o pai dela, sendo um criminalista, já sabia que ela não estava nessa posição dele precisar defendê-la. "Eu acho que se alguém abusou de alguém fui eu que abusei do Caetano. O que as pessoas acham que é abusar nesse sentido. Ele adorou, tá gente", declarou.

Nesta segunda-feira, 27, depois da repercussão da fala, Paula Lavigne usou as redes sociais para dizer que houve um "mal-entendido" com sua declaração sobre não fazer sexo com Caetano Veloso.

"Houve um mal-entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo. Depois voltamos a um casamento, com sexo. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações", disse.

*Victor Sampaio, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires