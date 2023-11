Caetano Veloso comenta questão do Enem 2023 sobre sua obra; veja a questão

O cantor e compositor Caetano Veloso comentou em vídeo uma questão da prova da primeira fase do Enem 2023, aplicada no último domingo (5). O enunciado cita duas das canções do artista baiano: Alegria, alegria e Anjos Tronchos. O vídeo foi publicado pela esposa de Caetano, a produtora Paula Lavigne.

Perguntado por Paula Lavigne sobre qual seria a resposta correta, Caetano respondeu: “Quando eu li, achei que fossem todas (corretas)? ”, disse o músico, provocando risadas da companheira.

Confira a questão:

Embora oriundas de momentos históricos diferentes, essas letras de canção têm em comum a:



A) referência às cores como elemento de crítica a hábitos contemporâneos;

B) percepção da profusão de informações gerada pela tecnologia;

C) contraposição entre os vícios e as virtudes da vida moderna;

D) busca constante pela liberdade de expressão individual;

E) crítica à finalidade comercial das notícias.