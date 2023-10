Caetano Veloso e Maria Bethânia revelam surpresa com notícia de turnê conjunta

Caetano Veloso e Maria Bethânia desmentiram as notícias que circularam sobre uma possível turnê conjunta. A informação, divulgada pela imprensa no último sábado (30/9), mas, segundo os irmãos, não há nada oficial sobre isso. Em um comunicado compartilhado em suas contas no Instagram, os dois fizeram um esclarecimento público e disseram ter ficado surpresos com a confirmação dos shows a serem realizados no ano que vem.

“Para estarmos na mesma página, essa conversa existe, sim, mas não há nada de concreto ainda. Desta forma, informamos a todos os fãs e amigos que, em caso de qualquer novidade, vamos ser os primeiros a anunciar”, diz a nota postada nas redes oficiais de Caetano e de Bethânia.

A perspectiva de ver dois dos maiores nomes da música brasileira juntos no palco empolgou os fãs e gerou até memes na web. Em um deles, uma página do Instagram mostra a imagem de moedas e notas de R$ 2 com a seguinte legenda: “Juntando para ver vocês”.