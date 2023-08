Caetano Veloso celebra 81 anos de vida com homenagens e um legado ao Brasil

Hoje (07), é dia de comemorar os 81 anos de Caetano Veloso. Um dos maiores artistas nacionais tem uma trajetória pautada por luta, resistência e arte. Dessas oito décadas, seis foram dedicadas às funções artistas, que somam na música 48 álbuns lançados, sendo 29 em estúdio e 19 ao vivo. Foram mais de 10 milhões de discos vendidos, vários Grammys, ainda precisou lidar com a censura e o exílio. Além disso, ele já escreveu críticas de cinema para um jornal, já fez trilha sonoras para o teatro.

Caetano Veloso nasceu em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, ele é o quinto filho dos sete de Dona Canô e seu Zezinho.

Como presente de aniversário, o artista ganhou um álbum inteiro com canções dele regravadas por Xande de Pilares. Ao escutar o projeto, Caetano se emocionou e entregou-se às lágrimas. "Xande Canta Caetano" está disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, com dez faixas que reverenciam a genialidade do ícone da música brasileira.

“Não teve um dia durante toda a execução do projeto que eu não tenha lembrado do meu avô que sempre me ensinou a importância de cantar de tudo e não apenas aquilo que eu gosto. Não consigo escolher uma faixa favorita, porque todas carregam uma história e um motivo para estarem ali. Tivemos uma liberdade muito grande em conduzir esse projeto e de escolher cada música que entraria. Quem escutá-lo vai conhecer o Alexandre e não o Xande”, disse o cantor.

“Meus filhos e eu tínhamos ‘Tá Escrito’ como parte do repertório de Ofertório, nosso projeto em família entre 2017 e 2019, mas eu não poderia imaginar que anos depois ganharia um presente tão bonito quanto o álbum Xande Canta Caetano, que chega ao mundo dias antes do meu aniversário de 81 anos. Esse disco tocou e emocionou a todos no estúdio logo na primeira audição. Xande é um talento real, verdadeiro. Fico honrado, grato e encantado”, disse Caetano Veloso nas redes sociais.

Uma das surpresas da carreira do artista é a sua última turnê. Em janeiro deste ano, quando ele passou a viajar com o show "Meu Coco", revelou que com o fim dessa turnê, ele cogita se apresentar apenas na Bahia. A declaração ocorreu em entrevista ao El Observador, portal de notícias uruguaio.

"Penso que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana, e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir", afirmou.

O ícone do tropicalismo, Caetano Veloso consegue transitar facilmente por diversos ritmos, ao longo da sua carreira ele fez isso, experimentou diversos estilos musicais, experimentou e misturou algumas das suas influências, mas sempre destacando a sua voz marcante.