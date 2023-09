Caetano Veloso apresenta show do álbum 'Transa'; veja como comprar os ingressos

O cantor Caetano Veloso levará o álbum "Transa", lançado em 1972, aos palcos de São Paulo. O disco é um dos mais conhecidos da carreira do artista e será apresentado em um show único na capital, no dia 25 de novembro deste ano. A venda dos ingressos começou no início da tarde desta terça-feira (26), exclusivamente pela internet.

VEJA MAIS

Cinco décadas após ser lançado, "Transa" será apresentado no Espaço Unimed, com previsão do início do show para às 22 horas. No mês passado, o artista também levou o clássico aos palcos do Rio de Janeiro, no festival Doce Maravilha.

Qual o valor dos ingressos para o show do Caetano Veloso?

Os ingressos são vendidos no site do Ticket360 e estão divididos por setores. Veja quanto custa:

Pista

R$ 440,00 + R$ 88,00 de taxa;

Pista Solidário

R$ 380,00 + R$ 76,00 de taxa;

Pista Premium

R$ 680,00 + R$ 136,00 de taxa;

Pista Premium Solidário​

R$ 580,00 + R$ 116,00 de taxa;

Mezanino

R$ 720,00 + R$ 144,00 de taxa.