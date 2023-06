Maria Bethânia faz aniversário de 77 anos e recebe homenagem de Caetano Veloso

Maria Bethânia completa 77 anos neste domingo, 18, assim como o compositor e baixista dos Beatles, Paul MacCartney. A cantora brasileira, reverenciada por seu timbre e interpretações regadas de poesia, recebeu homenagem do irmão Caetano Veloso, pelas redes sociais. Caetano completará 81 anos no dia 7 de agosto deste ano.

“Suponho que a lembrança mais antiga que guardo de mim mesmo é a do dia de seu nascimento, quando escolhi seu nome. Ser ao mesmo tempo o irmão mais próximo e um admirador deslumbrado é uma posição peculiar. Tenho orgulho de tudo isso”, escreveu Caetano Veloso.

De acordo com Caetano, a “evidência espantosa” do talento de Bethânia foi responsável pela profissionalização artística dele. “Sigo aprendendo muito com ela e celebrando a luz que ela produz. Que os orixás e Nossa Senhora da Purificação a protejam sempre. Minha irmã me protege e me inspira”, completou.

Maria Bethânia é a sexta filha de José Teles Veloso (Seu Zezinho) e de Claudionor Viana Teles Veloso, conhecida como Dona Canô. Ela nasceu em 1946 e estreou na música aos 17 anos, na capital baiana.