Cantora Teresa Cristina canta repertório de Maria Bethânia em show histórico

Teresa Cristina escolheu a dedo canções que marcaram sua formação artística para cantar no show “Teresinha- As canções que Bethânia me ensinou”, repertório que estreou nesta quinta-feira, 20, no Rio de Janeiro, como grande homenagem ao repertório de Maria Bethânia. Em duas horas de espetáculo, divididas em dois atos a exemplo dos shows da cantora bahiana, Teresa Cristina trouxe ao público com emoção a diversidade de temas contemporâneos sobre o eu-lírico feminino na música brasileira.

A apresentação iniciou com uma saudação ao público que é característica de Maria Bethânia: “Boa noite, senhores”. Com simpatia, Teresa abriu o espetáculo com o cumprimento após interpretar a canção “Teresinha”, de Chico Buarque, composto em 1977. Dali em diante diversos discos e momentos da carreira de Maria Bethânia puderam ser relembrados sob a ótica da admiradora Teresa Cristina, que contou histórias sobre suas vivências com as canções.

Compositores de destaque do cancioneiro nacional foram interpretados, como Lupicínio Rodrigues, Caetano Veloso e Gonzaguinha. “Se eu tivesse que mostrar o Brasil para um ET, por exemplo, mostraria a obra da Bethânia. Tem tudo ali. Tem compositores de samba, de MOPB, sul-americanos”, explica Teresa Cristina.