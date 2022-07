Produções paraenses entram em cartaz com a mostra 'Retumbão'

A quadra junina acabou, mas o espírito da festa ainda segue na Casa das Artes com a mostra audiovisual "Retumbão". O evento será realizado de a partir desta terça (5) até a próxima quinta (7) de julho com um apanhado das recentes produções audiovisuais paraenses que abordam manifestações como boi bumbá, pássaro junino, carimbó, tambor de crioula, encantarias e tambor de mina.

Curtas e longas-metragens como Benzendeiras, Pena e Maracá: a encantaria do fundo, Raízes Carimbó Santarém Novo e Seu Festival, Um tambor pra mata, Iracema e o brinquedo de voar, Boi pavulagem é boi do mundo e Princesa do meu lugar estão em cartaz na mostra.

Nesta terça, a mostra começa com o curta "Benzendeiras" um filme que mergulha no universo da cultura de sabedoria popular. A trama se passa na comunidade do Tamatateua, interior do município de Bragança. Manoel Amorim, conhecido como Maria do Bairro, o preto conhecedor de ervas e benzedor, se dedica à cura do corpo e da alma de quem a procura. O saber que a habita não vem do achismo, mas sim da vivência e resistência direta com a natureza, seus espíritos e filosofia.

O filme é uma produção de Sapucaia Filmes com Direção Geral, Direção de Fotografia e Roteiro de San Marcelo.

Outra opção para o público é o média-metragem “Um Tambor Para a Mata”, produzido e dirigido por Alessandro Campos, que tenta mostrar de forma sensível e respeitosa todo o processo para a utilização do instrumento musical mais importante nos rituais das religiões de matriz africana.

Apresentar a construção física do tambor até a sua transformação em entidade é a missão a que se propõe o documentário.

O documentário se originou na dissertação de mestrado de Alessandro Campos, defendida em 2014 pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, onde pesquisou os tambores que estão sob a salvaguarda da Reserva Técnica do Laboratório de Antropologia Arthur Napoleão Figueiredo, da UFPA.

Na quarta, umas das opções para o público é o filme "Iracema e o Brinquedo de Voar”, que retrata sobre o Pássaro Junino, uma expressão cultural importante na cena paraense e que envolve famílias na periferia de Belém e aponta caminhos para se fazer produção artística e cultural na periferia.

A trajetória de Iracema Oliveira, 84 anos, guardiã do Pássaro Junino Tucano, das Pastorinha Filha de Sion e coordenadora do Grupo Parafolclórico Frutos do Pará, é contada de forma reflexiva e cheia das emoções que foram trazidas à tona durante as entrevistas que mexeram com suas memórias.

Iracema Oliveira nasceu em Belém-PA no ano de 1937, filha do artista Francisco Avelino de Oliveira. Estrela de radionovelas e programas de rádio nas décadas de 50 a 70, fez Teatro, TV e Cinema também. Sua trajetória artística inclui a coordenação de Quadrilhas Juninas. Em 2006, foi homenageada pela escola de samba paraense ‘Cacareco’, com o enredo “Iracema Oliveira: Na arte e na cultura, a razão de viver”.

Além da direção, Felipe também assina o argumento e roteiro do filme. A direção de fotografia, ele tem Guilherme Paes Barreto, da Rec Filmes, e a consultoria da atriz, diretora, pesquisadora e dramaturga Ester Sá.

O documentário "Boi Pavulagem é Boi do Mundo" vai ser rodado na quinta (7) e a narrativa faz um passeio pelas memórias afetivas dos personagens Junior Soares e Ronaldo Silva, dois dos principais integrantes fundadores do Arraial.

O trabalho tem diireção de Úrsula Vidal e Homero Flávio, com realização da Abre-te Cérebro Produções, em coprodução da ZFilmes.

Saiba o que é "Retumbão" - É um dos principais ritmos da marujada bragantina e seu nome está associado ao alcance sonoro produzido pelos sons que os tambores emitem. Desse modo, o conceito da mostra é expandir a poesia e a diversidade das manifestações populares da Amazônia paraense por meio do audiovisual.

Serviço: De 05 a 07/06 a partir das 18h30 na Casa das Artes, Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, 236 - Nazaré

TERÇA (05/07): Benzedeira / Pena e Maracá - A Encantaria do Fundo / Raízes do Carimbó Santarém Novo e seu Festival



QUARTA (06/07): Um Tambor pra Mata / Iracema e o Brinquedo de Voar /



QUINTA (07/07): Boi Pavulagem é Boi do Mundo / Princesa do Meu Lugar