UFPA realiza mostra de cinema de arte indígena

A Faculdade de Artes Visuais e o Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará (UFPA) realizam nesta terça-feira, 7, a “Mostra Rizoma Audiovisual: Cinema, Antropologia e Artes Indígenas”, com a exibição de quatro filmes. O evento é dirigido aos alunos da disciplina “Antropologia e Audiovisual”, do curso de Cinema e Audiovisual, mas será aberto à participação do público em geral. A mostra inicia às 15h, na sala de projeção da Faculdade de Artes Visuais, no campus do Guamá, e contará com a participação do professor visitante do Gustavo Soranz Gonçalves, do Amazonas, que assina a direção dos filmes.

Durante a mostra acontecerá o lançamento do longa-metragem “Seu Feliz do Rio Tiquié: o filho dos sonhos” (2021). O filme fala sobre o artista visual indígena Dessano Feliciano Lana, do Alto Rio Negro, no Amazonas, falecido de Covid-19 em 2020, que iniciou carreira nos anos 70 e, até hoje, serve de referência para a nova geração. Lana foi interlocutor da antropóloga especialista em arte indígena Berta Ribeiro, pesquisadora do Museu Nacional, do Rio de Janeiro, e realizou a exposição individual no Museu de Arte de Belém (Mabe) ‘Mitos gráficos: pinturas de Feliciano Lana’, em 1998.

A continua com a exibição dos curtas-metragens que também abordam a arte indígena e aspectos da história e cultura de povos do Alto Rio Negro. “Gentil” (2018) conta a história do pesquisador, pajé e artista Tukano, Gabriel Gentil; “A Amazônia segundo Evangelista” (2011), sobre o artista conceitual amazonense Roberto Evangelista, mestre da União do Vegetal, em cujas obras protestou sobre o apagamento das culturas originárias amazônicas; e “O prédio das missões salesianas no Alto Rio Negro” (2009), que registrou a última visita de Pedro de Jesus, indígena da etnia Tariano, morador de Iauaretê, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ao prédio religioso que frequentou como interno na década de 1950 e que tanto marcou a aculturação de gerações de indígenas naquele território.

O professor Gustavo Soranz, que produziu os filmes por meio da produtora Rizoma Audiovisual, do Amazonas, conta que desenvolve principalmente documentários, inclusive, ligados a temas indígenas. “São filmes que giram em torno da ida dos indígenas até a cidade de Manaus e da relação deles com aliados de suas lutas políticas e da defesa de direitos, como o padre salesiano de origem lituana Casemiro Beksta, o escritor e teatrólogo Márcio Souza e antropólogos como Berta Ribeiro.

“Na produtora, trabalhamos no enfoque cinematográfico consciente das questões antropológicas. Todos os trabalhos que desenvolvemos têm essa sinergia”, relata o professor visitante. A ideia da mostra surgiu do convite da disciplina disciplina de “Antropologia e Audiovisual”, professor Sávio Stoco. A coordenação e curadoria do evento são dos dois professores.

Agende-se:

"Mostra Rizoma Audiovisual: Cinema, Antropologia e Arte Indígena"

Dia: Terça-feira, 7

Hora: 15h

Local: Sala de projeção da Faculdade de Artes Visuais, da UFPA

Evento aberto ao público em geral. Entrada franca