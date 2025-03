Primeiro dia do Circuito Mangueirosa anima foliões nas ruas de Belém neste sábado (1)

Foi dada a largada do carnaval de Belém com a realização do primeiro dia da 5ª edição do Circuito Mangueirosa, que reuniu foliões de todas as idades na tarde deste sábado, 1º. A concentração do cortejo ocorre no complexo do Ver-o-Rio e segue até o Porto Futuro. Nesse primeiro dia de celebração, nem a tradicional chuva da tarde na cidade foi capaz de espantar a alegria dos belenenses. A música ficou por conta de nomes como Gigio Boy, Joelma Kláudia e vários outros. Essa edição também conta com uma novidade, a programação é completamente gratuita, o que também esteve entre as expectativas de quem foi para as ruas curtir.

A foliã e estudante de medicina Maria Luísa Mergulhão não esconde a ansiedade em relação ao Circuito. Ela explica que planejou esse momento com muita antecedência e desde o momento que decidiu participar já sabia qual fantasia usaria. A caracterização escolhida foi a de Freddie Mercury prateado, personagem criado pelo ator e comediante Eduardo Sterblitch, que ganhou fama no programa humorístico de televisão Pânico.

“Tem uma semana que eu tô muito ansiosa para chegar aqui no Mangueirosa, porque eu queria muito me pintar de prato, também de Freddie Mercury prateado, então eu tô muito animada, eu quero curtir muito o bloco, eu acho que vai ser muito bom”, conta Mergulhão.

A foliã também já planejou algumas possibilidades de fantasias para os próximos dias, deixando claro a empolgação com o restante das atrações. Ela participou de outras edições e comemora a volta do cortejo, que, como lembra, ficou ausente no ano passado. “Ano passado não teve o cortejo todos os dias e eu acho que vai ser muito melhor agora com o cortejo de volta”, afirma.

Regionalidade

O circuito se propõe a revitalizar o Carnaval de rua de Belém, mantendo uma forte conexão entre os cortejos tradicionais e a cultura local. O folião e estudante de engenharia Theo Oliveira decidiu fazer jus a proposta do evento e buscou montar uma fantasia que dialogasse com o regionalismo local. Ele decidiu ir comemorar nas ruas esta tarde vestido de água viva, em referência a biodiversidade das nossas águas.

“O Mangueirosa é muito regional, ele é pensado para nós da Amazônia e de Belém. Então eu pensei, o que é belenense? O que é referência para a gente? E como tem muitos casos de água viva em muitos lugares aqui de Belém, pensei em fazer algo mais original, porque eu não queria alguma coisa que fosse comum, que todo mundo fosse encontrar aqui e ali. Achei que a água viva poderia representar isso”, explica Oliveira.

Próximos dias:

A programação do evento, que iniciou neste sábado (1º), seguirá pelos dias 2, 3 e 4 de março, com o bloco Toma a Tua Pisa e Tchau Tchau Amor, Meachuta e Filhos de Glande, respectivamente. Em cada dia, os foliões possuem opções diversas de artistas no line durante toda a tarde.

02/03 - Bloco Toma Tua Pisa + Tchau, Tchau, Amor

Allan vs Uiu (Djs Dom)

Alba Mariah, Brenda Moraes e Juliana Franco

Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas

Xeiro Verde

Banda da Diversidade com Ruann Lins, Tiffany Boo, Helena Ressoa e Sou Àlec

Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas

Rebeca Lindsay

03/03 - Bloco Meachuta

DJs Meachuta

Mariza Black

Vittoria Braun convida Malu Guedelha, GiGi Furtado e Camila Barbalho

Nosso Tom com participação de Betto e Naldo

Fruto Sensual

Marara Kelly

04/03 - Bloco Filhos de Glande

Gabi Matos

Marta Mariana, Ruth Costa e a Bateria da Bole Bole

Os Inestimáveis convidam Júlia Passos, Naré, Uirandê e Renata Del Pinho - Tributo Dona Onete

DJ Dinho

Jeff Moraes convida Sandrinha Eletrizante

Orquestra Carnafônica com AQNO, Marina Moraes e Tom Ferreira

DJ Gabi Matos

Babado Novo