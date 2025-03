Sustentabilidade no Mangueirosa: saiba como trocar resíduos recicláveis por um copo eco exclusivo

Durante os dias do Circuito Mangueirosa, de 1 a 4 de março, a Equatorial Pará, que é a patrocinadora do principal Carnaval de rua de Belém, estará com uma ação de sustentabilidade do projeto E+ Reciclagem. Os brincantes poderão trocar, gratuitamente, cinco latas de alumínio ou 10 copos de plástico já utilizados por um copo eco, com design exclusivo da distribuidora de energia. Ao todo serão 3.000 unidades.

As trocas poderão ser feitas ao longo da programação junto aos promotores que estarão devidamente identificados. Vale destacar que o limite é de um copo por CPF e, diariamente, serão disponibilizadas 750 unidades.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Meachuta comanda o Mangueirosa e arrasta foliões com Vittória Braun, Nosso Tom e grandes atrações]]

[[(standard.Article) Carnaval de rua em Belém já começou: confira a programação completa do Mangueirosa e outros blocos]]

De acordo com Michelle Miranda, analista de Sustentabilidade da Equatorial Pará, ao término do evento, o projeto E+ Reciclagem vai pesar todo o material arrecadado e gerar um bônus de desconto para a fatura de uma instituição social. Os resíduos também vão ser enviados para uma empresa de reciclagem parceira da Equatorial.

“Já realizamos essa iniciativa em outras edições do Mangueirosa e foi um sucesso. Para além do cultural, que é muito importante, também trabalhamos para ter um Carnaval sustentável e preocupado com o meio ambiente, que são questões que a Equatorial também leva em consideração na hora de decidir apoiar um projeto”, comenta Michelle.

Recarregue a sua Energia

No Porto Futuro, a Equatorial também vai ter o espaço Recarregue a sua Energia, que será gratuito a todos os brincantes. No local, haverá totens para recarregar a bateria de celulares, além de um posto de hidratação para que todos possam curtir a folia com saúde e segurança.