Carnaval de rua em Belém já começou: confira a programação completa do Mangueirosa e outros blocos

A temporada de Carnaval nas ruas de Belém está oficialmente aberta com a chegada do Circuito Mangueirosa 2025. O evento, que começa neste sábado (1º/03), e segue até o dia 4 de março, promete animar os foliões com uma programação gratuita e diversa, reunindo tecnobrega, aparelhagem, carimbó e os clássicos carnavalescos. A programação começará todos os dias, a partir das 15h, no Ver-o-Rio, ponto de encontro dos foliões antes do cortejo. Neste ano, o trio elétrico retorna e conduz o público pelas ruas até o Porto Futuro, onde os shows acontecem.

Mariana Farnesi, sócia-diretora do Mangueirosa, destaca a importância de chegar cedo para aproveitar a saída do trio. Ela também enfatiza que a proposta do evento é valorizar os artistas locais. “Este ano temos uma atração nacional, o Babado Novo, mas todo o restante da programação é 100% paraense, como sempre foi a proposta do circuito”, afirma.

Além da programação musical, a organização reforça a preocupação ambiental, com mais de 90% dos resíduos reciclados no evento. O circuito também conta com apoio de ambulâncias, a Cruz Vermelha e áreas específicas para pessoas com deficiência e idosos, garantindo inclusão e segurança.

Atrações do primeiro dia

O Bloco Dançum Se Rasgum é quem comandará a abertura da folia. O DJ Gigio Boy inicia a festa no Ver-o-Rio com um set de tecnomelody. Em seguida, o trio elétrico sai pelas ruas sob o comando de Joelma Kláudia, que convida Arthur Espíndola e Juca Culatra para animar os foliões com samba e marchinhas de carnaval. No Porto Futuro, a noite continua com apresentações de Sancari, Layse e os Sinceros, Pinduca, DJ Assayag, Carroça da Saudade, DJ Méury e Rawi, além de Felipe Cordeiro com Keila Gentil e DJ Maderito.

“Estamos preparando um mega show para o Mangueirosa, com repertório raiz da nossa terra e muito axé. Além dos hits de carnaval, teremos releituras das nossas famosas marchinhas”, adianta DJ Méury.

Já DJ Maderito destaca a diversidade do set. “Vai ser um repertório bem raiz, valorizando a nossa musicalidade e cultura amazônica. A expectativa é levar energia positiva e muita alegria para o público”, afirma.

Programação dos próximos dias

No domingo (02/03), os blocos Toma Tua Pisa e Tchau, Tchau, Amor tomam conta do circuito. A festa inicia com os DJs Dom, seguido por Alba Mariah, Brenda Moraes e Juliana Franco no cortejo. No Porto Futuro, atrações como Xeiro Verde, Shayra Brotero vs Bunny das Coxinhas, Banda da Diversidade e Rebeca Lindsay animam o público.

Na segunda-feira (03/02), o Bloco Meachuta assume a folia, com Mariza Black conduzindo o cortejo. No Porto Futuro, Vittoria Braun recebe Malu Guedelha, Gigi Furtado e Camila Barbalho. Nosso Tom convida Betto e Naldo, seguidos por Fruto Sensual e Marara Kelly.

O último dia do circuito, terça-feira (04/03), conta com o Bloco Filhos de Glande. A programação inclui Gabi Matos, Marta Mariana, Ruth Costa e a Bateria da Bole Bole, além de tributo a Dona Onete com Os Inestimáveis e convidados. A noite encerra com apresentações de Jeff Moraes e Sandrinha Eletrizante, a Orquestra Carnafônica e Babado Novo.

Jeff Moraes destaca a felicidade de tocar em Belém. “Volto de Salvador no meio do carnaval para cantar na minha cidade. O público pode esperar muita energia e vontade de fazer todo mundo dançar”, disse.

O Circuito Mangueirosa é realizado por meio da Lei Semear, com apoio do Governo do Pará e da Fundação Cultural do Pará. A Prefeitura de Belém atua como co-realizadora do evento, que conta com a produção das iniciativas Meachuta, Filhos de Glande, Se Rasgum, Toró Produções e Tchau, Tchau, Amor.

Outras programações carnavalescas

Neste ano, a Prefeitura de Belém anunciou que a programação oficial do Carnaval 2025, contemplará não apenas a capital paraense, mas também todos os distritos ao longo do mês de março, com shows, blocos tradicionais e desfiles de escolas de samba.

Os desfiles das escolas de samba acontecerão na Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. O Grupo Especial se apresentará nos dias 14 e 15 de março, enquanto os desfiles das escolas do 2º e 1º Grupo ocorrerão nos dias 21 e 22. O Grupo de Avaliação desfilará no dia 23, e a apuração dos resultados está marcada para o dia 29.

Outeiro

A folia no distrito começa neste sábado (1º/03), com a concentração dos blocos às 16h no Alphaville. O percurso segue pela Avenida Paulo Costa até o Pistão da Água Boa. Entre os blocos confirmados estão Cata Corno e Susu Folia, além de apresentações dos DJs e show do cantor Billy Brasil.

No domingo (02/03), os blocos 100 Limites, Furacão e União da Ilha, entre outros, comandam a festa. A programação inclui shows de DJs e da Banda Sayonara. Na segunda-feira, 3, acontece o desfile oficial do grupo único das escolas de samba de Outeiro, com saída da esquina da Preamar até a Arena do Picapau.

Mosqueiro

No domingo (02/03), acontece o desfile oficial do grupo único das escolas de samba de Mosqueiro. Na segunda-feira (03/03), a folia se concentra na Orla do Farol a partir das 14h. Às 16h, a Banda Xeiro Verde sobe ao trio elétrico.

Na Vila, os blocos desfilam pela Rua Nossa Senhora do Ó, com concentração na Rua do Jambeiro. Entre os grupos confirmados estão Rabo do Macaco, Pau Cheiroso, Família Aragão e Bafo de Bode. Os desfiles seguem até 1h da manhã.

Na terça-feira (04/03), a programação continua com blocos como Garotadas na Folia, Os Pilotos e Amigos do Rock.

Icoaraci

Na quarta-feira (05/03), o Bloco Rabo do Peru abre as festividades em Icoaraci, com concentração às 15h na Soledade com a Rua 15 de Agosto. O trio elétrico contará com Banda Portal do Arrocha e o cantor Luís Lima.

No sábado (08/03), o Bloco Sorriso Pop inicia a programação às 17h, seguido por shows da Banda Batidão do Melody, DJs e apresentações. Às 20h, ocorrem os desfiles oficiais das escolas de samba do distrito.

No domingo (09/03), trios elétricos animam os foliões a partir das 15h, com shows de Afonso Cappelo, Banda Vem Pro Rolê, Miro Marks e Suanny Batidão. No palco da Alameda Paz de Carvalho, haverá apresentações da Banda Irreverência, do cantor Markinho Duran e da Banda Fruto Sensual. A apuração dos desfiles das escolas de samba será na segunda-feira, 10.

Cotijuba

Na terça-feira (04/03), a cantora Adriana Oliver será a atração principal do Bloco Motohatch, encerrando a programação do distrito.