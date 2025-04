Primeira edição do Festival de Dança acontece nesta quinta-feira (3) na Grande Belém; veja onde

Belém se prepara para um evento especial no universo da dança com a 1ª Edição do Festival Artístico de Dança, promovido pelo Núcleo Artístico Marcelo Riva. O festival acontecerá no dia 3 de abril, às 16h, no Teatro Margarida Schivazappa, reunindo mais de dez escolas de dança de Belém e Ananindeua para celebrar a diversidade e a força das expressões corporais.

Com uma programação repleta de apresentações de ballet, jazz, dança contemporânea, dança de salão e outras vertentes, o festival será uma excelente oportunidade para os amantes da dança conferirem o talento de alunos e bailarinos de diversas idades. O evento contará ainda com performances especiais dos alunos do próprio Núcleo Artístico Marcelo Riva, que prometem encantar o público com coreografias envolventes e emocionantes.

VEJA MAIS

Além de marcar a cena da dança local, o festival será uma vitrine para o trabalho das escolas de dança da região, que terão a oportunidade de exibir seus melhores números no palco do Centur. Destaques da noite concorrerão a grandes premiações, incentivando a excelência e o empenho de todos os participantes.

O evento é uma realização do Núcleo Artístico Marcelo Riva, sob a direção de Marcelo Riva e coordenação de William Quadros e Alice Geocasta. Os ingressos estão à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), e a expectativa é de teatro lotado para prestigiar esse grande espetáculo.

Serviço:

1ª Edição do Festival de Dança da Grande Belém

Quando: 03 de abril, às 16h

03 de abril, às 16h Onde: Teatro Margarida Schivassapa (Centur)

Teatro Margarida Schivassapa (Centur) Ingressos: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia-entrada)