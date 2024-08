Festival da Inclusão: programação celebra a Semana da Pessoa com Deficiência, em Belém

Entre os dias 24 e 26 de agosto o Parque Shopping, localizado na Avenida Augusto Montenegro, será o palco do Festival da Inclusão, uma celebração em homenagem à Semana da Pessoa com Deficiência. O evento promete destacar a inclusão e a diversidade por meio de apresentações culturais e artísticas, promovendo um espaço de valorização e visibilidade para artistas com deficiência.

Com uma programação rica e variada, o festival será aberto ao público e contará com o apoio de instituições parceiras como APAE, UFRA, "A Inclusão Começa Aqui", e o Grupo "Mulheres de Belém - Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência", que juntos reforçam o compromisso com a inclusão social.

Durante três dias, o público poderá desfrutar de uma programação diversificada, que inclui apresentações de dança, canto, recitais de poesia e outras performances artísticas, todas protagonizadas por pessoas com deficiência. A abertura do festival está marcada para o sábado, 24 de agosto, com atividades que se estendem das 16h às 20h, horário que se repetirá também no domingo (25/8). Já na segunda-feira (26), as apresentações ocorrem das 18h às 19h, com destaque especial para uma performance de carimbó, em parceria com os alunos da APAE.

O objetivo do 'Festival da Inclusão' vai além do entretenimento. A ideia é promover a inclusão e a visibilidade das pessoas com deficiência, oferecendo uma plataforma para que artistas com deficiência possam mostrar seus talentos e sensibilizar o público sobre a importância da inclusão e da diversidade. O evento é destinado à comunidade em geral, bem como às pessoas com deficiência e suas famílias, proporcionando um espaço de troca, aprendizado e celebração.

“Essa iniciativa destaca a relevância da arte como ferramenta de inclusão, mostrando que, com apoio e oportunidades, todos têm o potencial de brilhar e contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva. O evento é gratuito e toda a comunidade está convidada a prestigiar e apoiar esta importante causa”, destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço:

Festival Inclusivo no Parque

Data: 24 e 26 de agosto de 2024

Horário: 24 e 25 de agosto das 16h às 20h / Dia 26 de agosto das 18h às 19h

Local: Praça de Eventos 2 do Parque Shopping Belém (Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde)